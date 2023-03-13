13 Mart 2023, Pazartesi
Haziran sonrası ŞAHLANACAK! İslam Memiş UYARDI: "Elinizi çabuk tutun!" Altının bundan sonraki YOL haritası çizildi!
Altın fiyatlarındaki son durum sıklıkla araştırılıyor. Elinde altın bulunduranlar ya da almak isteyenler sıklıkla alış ve satış zamanını araştırıyor. Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.146 lira seviyesinde işlem görüyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş haziran ayının sonrasında yeni rekorlar geleceğini aktararak, altın alacaklarının elini çabuk tutması gerek dedi. İşte altına ilişkin son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 13.03.2023 17:50 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 17:51
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13