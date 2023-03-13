Haziran sonrası ŞAHLANACAK! İslam Memiş UYARDI: "Elinizi çabuk tutun!" Altının bundan sonraki YOL haritası çizildi!

Son zamanlarda düşüş ile gündeme gelen altında hafta başı itibarıyla yükseliş başladı. Güvenli liman olarak bilinen altın hem yatırımcı hem de vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Altın almayı düşünenler için son alım fırsatları yaşanırken haziran sonu itibarıyla ise gramın 1.450-1.500 seviyesine yükselmesi bekleniyor. İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın güncel fiyatları...