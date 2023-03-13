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Haziran sonrası ŞAHLANACAK! İslam Memiş UYARDI: "Elinizi çabuk tutun!" Altının bundan sonraki YOL haritası çizildi!

Altın fiyatlarındaki son durum sıklıkla araştırılıyor. Elinde altın bulunduranlar ya da almak isteyenler sıklıkla alış ve satış zamanını araştırıyor. Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.146 lira seviyesinde işlem görüyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş haziran ayının sonrasında yeni rekorlar geleceğini aktararak, altın alacaklarının elini çabuk tutması gerek dedi. İşte altına ilişkin son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.03.2023 17:50 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 17:51
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Haziran sonrası ŞAHLANACAK! İslam Memiş UYARDI: Elinizi çabuk tutun! Altının bundan sonraki YOL haritası çizildi! 13 Mart canlı altın!

Son zamanlarda düşüş ile gündeme gelen altında hafta başı itibarıyla yükseliş başladı. Güvenli liman olarak bilinen altın hem yatırımcı hem de vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Altın almayı düşünenler için son alım fırsatları yaşanırken haziran sonu itibarıyla ise gramın 1.450-1.500 seviyesine yükselmesi bekleniyor. İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın güncel fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Haziran sonrası ŞAHLANACAK! İslam Memiş UYARDI: Elinizi çabuk tutun! Altının bundan sonraki YOL haritası çizildi! 13 Mart canlı altın!

SON DURUM NE?

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.146 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 2,19 artışla 1.140 liradan tamamladı.

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Haziran sonrası ŞAHLANACAK! İslam Memiş UYARDI: Elinizi çabuk tutun! Altının bundan sonraki YOL haritası çizildi! 13 Mart canlı altın!

Altının gram fiyatı, bugün 1.156 lira ile 3 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kazanarak 1.146 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.880 lira, Cumhuriyet altını da 7.620 liradan satılıyor.

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Haziran sonrası ŞAHLANACAK! İslam Memiş UYARDI: Elinizi çabuk tutun! Altının bundan sonraki YOL haritası çizildi! 13 Mart canlı altın!

Altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 üzerinde 1.875 dolardan alıcı buluyor.

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Haziran sonrası ŞAHLANACAK! İslam Memiş UYARDI: Elinizi çabuk tutun! Altının bundan sonraki YOL haritası çizildi! 13 Mart canlı altın!

Analistler, ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflasının ardından bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin, ekonomi yönetimi tarafından hızlı bir şekilde alınan önlemlerle giderildiğini bildirdi.