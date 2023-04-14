14 Nisan 2023, Cuma
Hastanelere ve devlete işçi alımı 2023 | Başvuru şartları neler? Destek personeli, Sağlık teknikeri...
Kamu hastanelerine ve devlet kurumlarına girmek isteyenler iş ilanlarını yakından takip ediyorlar. 4/B sözleşmeli personel kapsamında gerçekleştirilecek olan alımlara ilişkin detaylar merak ediliyor. Aralarında büro ve destek personeli, sağlık teknikeri gibi branşların yer aldığı iş ilanlarında tüm detaylar açıklanıyor. İşte hastane iş başvuru şartları...
Giriş Tarihi: 14.04.2023 12:11
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