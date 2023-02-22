22 Şubat 2023, Çarşamba
Hastanelere 1.222 PERSONEL ALIMI 2023 | 16 İLDE KPSS şartlı/şartsız işçi alınacak! 50-55-60-65 Puan yeterli! Başvuru şartları neler? Kontenjan ve branşlar...
Hastaneler personel ilanlarını yayımladı. KPSS şartlı ve şartsız sözleşmeli personel arayışı sürüyor. 22 farklı branşta açılan ilanlar kapsamında istihdam edilmek isteyen vatandaşlar detaylarını araştırmaya başladı. Peki başvuru şartları neler? Aranan KPSS puanı kaç? İşte branş ve iller listesi...
Giriş Tarihi: 22.02.2023 18:16 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 18:30
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