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Haberler Galeri Hastanelere 1.222 PERSONEL ALIMI 2023 | 16 İLDE KPSS şartlı/şartsız işçi alınacak! 50-55-60-65 Puan yeterli! Başvuru şartları neler? Kontenjan ve branşlar...

Hastanelere 1.222 PERSONEL ALIMI 2023 | 16 İLDE KPSS şartlı/şartsız işçi alınacak! 50-55-60-65 Puan yeterli! Başvuru şartları neler? Kontenjan ve branşlar...

Hastaneler personel ilanlarını yayımladı. KPSS şartlı ve şartsız sözleşmeli personel arayışı sürüyor. 22 farklı branşta açılan ilanlar kapsamında istihdam edilmek isteyen vatandaşlar detaylarını araştırmaya başladı. Peki başvuru şartları neler? Aranan KPSS puanı kaç? İşte branş ve iller listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.02.2023 18:16 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 18:30
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Hastanelere 1.222 PERSONEL ALIMI 2023 | 16 İLDE KPSS şartlı/şartsız işçi alınacak! 50-55-60-65 Puan yeterli! Başvuru şartları neler? Kontenjan ve branşlar...

Hastane bünyesinde istihdam edilmek isteyen adaylar için kapı aralandı. 16 farklı ilde hastaneler personel alımı için ilanlarını yayımladı. Aralarında sağlık teknikeri, büro personeli, mühendis, hemşire, hasta bakıcı gibi branşların bulunduğu ilanlara dair detaylar araştırılıyor. Peki kimler başvuruda bulunabilir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hastanelere 1.222 PERSONEL ALIMI 2023 | 16 İLDE KPSS şartlı/şartsız işçi alınacak! 50-55-60-65 Puan yeterli! Başvuru şartları neler? Kontenjan ve branşlar...

Hastaneler KPSS şartlı/şartsız personel ilanlarını peş peşe yayımladı. İşte söz konusu ilanlara dair detaylar...

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Hastanelere 1.222 PERSONEL ALIMI 2023 | 16 İLDE KPSS şartlı/şartsız işçi alınacak! 50-55-60-65 Puan yeterli! Başvuru şartları neler? Kontenjan ve branşlar...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

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Hastanelere 1.222 PERSONEL ALIMI 2023 | 16 İLDE KPSS şartlı/şartsız işçi alınacak! 50-55-60-65 Puan yeterli! Başvuru şartları neler? Kontenjan ve branşlar...

-Erkek aday için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

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Hastanelere 1.222 PERSONEL ALIMI 2023 | 16 İLDE KPSS şartlı/şartsız işçi alınacak! 50-55-60-65 Puan yeterli! Başvuru şartları neler? Kontenjan ve branşlar...

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.