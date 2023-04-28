Hakimlik savcılık mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Adalet Bakanlığı sonuç sorgulama ekranı!
Hakimlik, savcılık mülakatlarına katılan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmeye çalışıyor. Sonuçlara ilişkin gözler Adalet Bakanlığı'na çevrildi. Arama motorlarında, "Hakimlik savcılık mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 28.04.2023
16:03
Hakimlik, savcılık mülakatlarına katılan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmeye çalışıyor. Sonuçlara ilişkin gözler Adalet Bakanlığı'na çevrildi. Arama motorlarında, "Hakimlik savcılık mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
HAKİMLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
👉Henüz konu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Detaylar geldiğinde haberimize eklenecektir.
ADLİ VE İDARİ YARGI HAKİM VE SAVCISI OLABİLMEK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?
Adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayı olma şartları 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinde sayılmış olup, bunlar;
Türk vatandaşı olmak,
Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,
Adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,
İdarî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,
Kamu haklarından yasaklı olmamak,
Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,