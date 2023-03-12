HaberlerGaleriGSS Prim Borçları silindi mi? Vergi Affı başvurusu 2023 | Hangi borçlar silinecek, süreç nasıl işleyecek?
GSS Prim Borçları silindi mi? Vergi Affı başvurusu 2023 | Hangi borçlar silinecek, süreç nasıl işleyecek?
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasayla birlikte vergi borcu yapılandırma başvurusu için detaylar araştırılmaya başlandı. Belli bir miktar ve altındaki borçlar silinirken kapsamın detayları araştırılmaya başlandı. Peki GSS prim borçları silindi mi? Yapılandırma paketiyle hangi borçlar silinecek?