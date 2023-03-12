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GSS Prim Borçları silindi mi? Vergi Affı başvurusu 2023 | Hangi borçlar silinecek, süreç nasıl işleyecek?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasayla birlikte vergi borcu yapılandırma başvurusu için detaylar araştırılmaya başlandı. Belli bir miktar ve altındaki borçlar silinirken kapsamın detayları araştırılmaya başlandı. Peki GSS prim borçları silindi mi? Yapılandırma paketiyle hangi borçlar silinecek?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.03.2023 13:21 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 13:25
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GSS Prim Borçları silindi mi? Vergi Affı başvurusu 2023 | Hangi borçlar silinecek, süreç nasıl işleyecek?

Başkan Erdoğan talimatıyla borç yapılandırma paketi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yasayla birlikte trafik cezaları, ehliyet affı, vergiler dahil birçok borç yapılandırılacak. Buna göre 31 Aralık 2022 öncesine ait borçlar 48 taksitte ödenebilecek. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte sürece ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Başvuruları 31 Mayıs'ta başlayacak olan borç yapılandırma da ilk taksitler ise 30 Haziran'da başlayacak. İşte konuya ilişkin detaylar...

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GSS Prim Borçları silindi mi? Vergi Affı başvurusu 2023 | Hangi borçlar silinecek, süreç nasıl işleyecek?

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) ile ilgili alacaklara yapılandırma imkanı getiren 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Resmi Gazete'de yayımlandı.

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GSS Prim Borçları silindi mi? Vergi Affı başvurusu 2023 | Hangi borçlar silinecek, süreç nasıl işleyecek?

İLAVE AVANTAJLAR SAĞLANACAK

Borcunu daha erken ödeyene ilave avantajlar sağlanacak. Peşin ödemede borç anaparasına eklenen yurt içi ÜFE tutarının (enflasyon farkının) yüzde 90'ından vazgeçilecek.

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GSS Prim Borçları silindi mi? Vergi Affı başvurusu 2023 | Hangi borçlar silinecek, süreç nasıl işleyecek?

Örneğin; biriken borç faizi 10 bin liraysa bunun 9 bin lirası silinecek. Sadece 1000 lirası talep edilecek. Öte yandan idari para cezaları (trafik cezaları gibi) yapılandırılırken asıl alacak tutarından (anaparadan) yüzde 25 indirim yapılacak. Vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun 2 bin lirayı aşmayan borçlar silinecek.

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GSS Prim Borçları silindi mi? Vergi Affı başvurusu 2023 | Hangi borçlar silinecek, süreç nasıl işleyecek?

KİMLERİ KAPSIYOR?

Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 2.000 lirayı aşmayan icralık borcu olan vatandaşlarımızın bu borçlarını tasfiye edecek ortamı zaten daha önce hazırlamıştık.