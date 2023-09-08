08 Eylül 2023, Cuma
GSB personel alım sonuçları e-Devlet 2023 | 11.455 sözleşmeli personel ASİL isim listesi açıklandı mı, ne zaman?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı başvuru süreci, büyük bir ilgiyle tamamlandı. Bu alımlarla büro personeli, psikolog, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi gibi farklı alanlarda istihdam sağlanacaktır. İşte GBS 11 bin 455 sözleşmeli personel alım sonuçlarına ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 08.09.2023 14:22
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