GSB personel alım sonuçları e-Devlet 2023 | 11.455 sözleşmeli personel ASİL isim listesi açıklandı mı, ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı başvuruları büyük bir ilgi gördü ve binlerce kişi bu alımların sonuçlarını bekliyor. Bu alımlar kapsamında büro personeli, psikolog, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi gibi farklı alanlarda istihdam sağlanacak. Başvuruların değerlendirme işlemleri, adayların KPSS puanlarına göre yapılacak. Sonuçlar ise e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden sorgulanabilecek.