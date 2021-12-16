16 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu, yılın son toplantısını bugün yapacak. Fed'in dün faizlerde değişikliğe gitmemesine karşın varlık alımlarının azaltımını hızlandırmasının ardından bugün Avrupa tarafında ECB ve BoE toplantılarından çıkacak kararların 2022'de para politikalarının seyrine dair görünümü netleştirmesi bekleniyor. Yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin beklentiler ise politika faizi indirim sürecine devam edilebileceği ya da sabit bırakılabileceği yönünde şekilleniyor.

Giriş Tarihi: 16.12.2021 09:03 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 09:12
  • 1
  • 22
Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında! Faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Küresel piyasalarda, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizlerde değişikliğe gitmemesine karşın varlık alımlarının azaltılmasını hızlandırmasının ardından karışık bir seyir izlenirken, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) toplantılarından çıkacak kararların yanı sıra yoğun veri gündemi takip edilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 22
Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında! Faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Fed, 2021'in son toplantısında faizleri değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 düzeyinde bırakırken, varlık alımlarının azaltım hızını aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkardı.

Karar metninde, Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) varlık alımlarının hızındaki benzer indirimlerin her ay uygulanmasının uygun olacağı, ancak ekonomik görünümdeki değişikliklerin gerektirmesi halinde alımların hızını ayarlamaya hazır oldukları vurgulandı. Öte yandan metinden enflasyona ilişkin "geçici" değerlendirmesinin çıkarılması dikkati çekti.

  • 3
  • 22
Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında! Faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Bankanın ekonomiye ilişkin yayımladığı projeksiyonlarda ise gelecek yıl için 3 faiz artırımına işaret edilirken, enflasyon beklentileri yukarı yönlü revize edildi.

  • 4
  • 22
Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında! Faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, ekonomik gelişmeler ve görünümün, varlık alımlarının daha hızlı azaltılmasını gerektirdiğini belirterek, "Yükselen enflasyon baskıları ve hızla güçlenen iş gücü piyasası nedeniyle ekonominin artık artan miktarda politika desteğine ihtiyacı yok." dedi. Omicron varyantının ekonomi için risk oluşturduğunu belirten Powell, maksimum istihdam yönünde hızla ilerlediklerini, ancak bir müddet daha iş gücüne katılımın güçlü olmayabileceğini söyledi.

  • 5
  • 22
Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında! Faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Analistler, Fed'in karar metni ile Powell'ın açıklamalarının "güçlü ve net" mesajlar verdiğini belirterek, yapılan yönlendirmelerin her ne kadar "şahin" tonda devam etse de 2022'de para politikalarının seyrine ilişkin belirsizlikleri azalttığını, bu durumun pay piyasalarını desteklediğini söyledi.