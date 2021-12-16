HaberlerGaleriGözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu, yılın son toplantısını bugün yapacak. Fed'in dün faizlerde değişikliğe gitmemesine karşın varlık alımlarının azaltımını hızlandırmasının ardından bugün Avrupa tarafında ECB ve BoE toplantılarından çıkacak kararların 2022'de para politikalarının seyrine dair görünümü netleştirmesi bekleniyor. Yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin beklentiler ise politika faizi indirim sürecine devam edilebileceği ya da sabit bırakılabileceği yönünde şekilleniyor.
Giriş Tarihi: 16.12.2021 09:03Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 09:12