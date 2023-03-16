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Geçici işçiye kadro tabloya eklendi! 700 bin işçi kulak kesildi! Bakan müjdeyi verdi! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP...

Geçici işçiye kadro düzenlemesi için atılacak adımlar yakından takip ediliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu hakkında son dakika açıklamalarda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Geçici işçi sorununu çözüyoruz, bu mesele tarihe karışacak." dedi. Düzenleme sonrasında gözler gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. İşte, geçici işçiye kadro düzenlemesinde son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.03.2023 08:47 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 09:07
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Geçici işçiye kadro tabloya eklendi! 700 bin işçi kulak kesildi! Bakan müjdeyi verdi! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçiye kadro için son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Vedat Bilgin, "Geçici işçi sorununu çözüyoruz, bu mesele tarihe karışacak." dedi. Gelen açıklamanın ardından kadro düzenlemesi için son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki düzenleme ile kimler kadroya geçecek? Geçici işçiye kadro ne zaman yasalaşacak? Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP işçilerine kadro gelecek mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Geçici işçiye kadro tabloya eklendi! 700 bin işçi kulak kesildi! Bakan müjdeyi verdi! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den "geçici işçi düzenlemesi" açıklaması:

- "Geçici işçi sorununu çözüyoruz, bu mesele tarihe karışacak"

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Geçici işçiye kadro tabloya eklendi! 700 bin işçi kulak kesildi! Bakan müjdeyi verdi! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP...

- "Devletin, norm kadroya eleman alırken, kıdem sırasına göre mevcut geçici işçilerden almasını önerdik"

- "Mevcut geçici işçilerin de uzun süre; 11 ay, 29 gün çalıştırılmasını teklif ettik"

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Geçici işçiye kadro tabloya eklendi! 700 bin işçi kulak kesildi! Bakan müjdeyi verdi! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Geçici işçi sorununu çözüyoruz, bu mesele tarihe karışacak." dedi.

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Geçici işçiye kadro tabloya eklendi! 700 bin işçi kulak kesildi! Bakan müjdeyi verdi! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP...

Bilgin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile staj mağdurlarının ortaya çıktığı" dile getirilerek değerlendirmesi sorulan Bilgin, "Staj mağduru, kavramı doğru değil, staj mağduru yok. Çünkü prim yatırmayanlar, prim yatırmadan emekli olabilir mi? Patronları kim? Kendi adlarına sigorta primini yatıracak olan ismi bize bildirsinler, onları tespit edelim, primlerini yatırsınlar. Staj bir eğitimdir, kavramları doğru kullanalım." diye konuştu.