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Haberler Galeri Formu doldurana 3.040 TL direkt ödeniyor! 1-2-3 çocuğu olana para yardımı! 3 şarta uyanlar anında başvurabilir!

Formu doldurana 3.040 TL direkt ödeniyor! 1-2-3 çocuğu olana para yardımı! 3 şarta uyanlar anında başvurabilir!

1-2-3- çocuğu olana 3.040 TL para yardımı! Devlet tarafından sağlanan çocuk destek ödemeleri, binlerce vatandaşımızın gündeminde yer alıyor. SED destek ödemeleri hakkında detaylar Şubat ayına girimesiyle birlikte sık sık sorgulanıyor. 2023 yılı itibarıyla destek ödemelerine de zam yapıldı. Peki, çocuk para desteği nasıl alınır, başvuru şartları neler? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 21.02.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 10:05
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Formu doldurana 3.040 TL direkt ödeniyor! 1-2-3 çocuğu olana para yardımı! 3 şarta uyanlar anında başvurabilir!

Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destekleri devam ediyor. 2023 yılına girilmesiyle birlikte asgari ücrete yapılan zammın ardından destek ödemelerinde de artış yaşandı. Çocuklu ailelere yapılan devlet desteğine binlerce kişi başvuruda bulunuyor. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ile 1-2-3 çocuklu ailere para yardımı yapılıyor. Peki, çocuklu ailelere destek ödemesi nasıl alınır? İşte, başvuruda bulunmak isteyenlerde aranan 3 şart...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Formu doldurana 3.040 TL direkt ödeniyor! 1-2-3 çocuğu olana para yardımı! 3 şarta uyanlar anında başvurabilir!

DESTEK ÖDEMELERİ YÜKSELDİ!

Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını vurgulayan Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunduklarını kaydetti. Bu kapsamda Bakan Yanık, "SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 3.644 TL'den 4.853 TL'ye çıkarıldı" dedi.

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Formu doldurana 3.040 TL direkt ödeniyor! 1-2-3 çocuğu olana para yardımı! 3 şarta uyanlar anında başvurabilir!

AİLE DESTEK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet'ten veya ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

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Formu doldurana 3.040 TL direkt ödeniyor! 1-2-3 çocuğu olana para yardımı! 3 şarta uyanlar anında başvurabilir!

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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Formu doldurana 3.040 TL direkt ödeniyor! 1-2-3 çocuğu olana para yardımı! 3 şarta uyanlar anında başvurabilir!

ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yapılacak. Aile Destek Programı'nda 12 ay boyunca düzenli olarak ödeme yapılacak.

ÇOCUK YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ