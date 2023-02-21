21 Şubat 2023, Salı
Formu doldurana 3.040 TL direkt ödeniyor! 1-2-3 çocuğu olana para yardımı! 3 şarta uyanlar anında başvurabilir!
1-2-3- çocuğu olana 3.040 TL para yardımı! Devlet tarafından sağlanan çocuk destek ödemeleri, binlerce vatandaşımızın gündeminde yer alıyor. SED destek ödemeleri hakkında detaylar Şubat ayına girimesiyle birlikte sık sık sorgulanıyor. 2023 yılı itibarıyla destek ödemelerine de zam yapıldı. Peki, çocuk para desteği nasıl alınır, başvuru şartları neler? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 21.02.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 10:05
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