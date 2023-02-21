Formu doldurana 3.040 TL direkt ödeniyor! 1-2-3 çocuğu olana para yardımı! 3 şarta uyanlar anında başvurabilir!

Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destekleri devam ediyor. 2023 yılına girilmesiyle birlikte asgari ücrete yapılan zammın ardından destek ödemelerinde de artış yaşandı. Çocuklu ailelere yapılan devlet desteğine binlerce kişi başvuruda bulunuyor. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ile 1-2-3 çocuklu ailere para yardımı yapılıyor. Peki, çocuklu ailelere destek ödemesi nasıl alınır? İşte, başvuruda bulunmak isteyenlerde aranan 3 şart...