FINDIK FİYATLARI SON DURUM: 30 Ocak 2023 il il fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Ordu, Giresun, Trabzon, Düzce...

Fındık fiyatları, son günlerde sık sık gündeme geliyor. Fındıkta hasat sezonu bitse bile üreticiler tarafından güncel fiyatlar araştırılıyor. Geçen hafta en yüksek 63 lira olan fındık fiyatının il bazında ne kadar olduğu merak ediliyor. Serbest piyasada fındık fiyatları aralık itibarıyla yükseliş yaşadı. Peki, Ordu, Giresun, Trabzon, Düzce fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 30 Ocak 2023 güncel fındık fiyatı...