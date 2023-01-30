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FINDIK FİYATLARI SON DURUM: 30 Ocak 2023 il il fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Ordu, Giresun, Trabzon, Düzce...
Fındık fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Serbest piyasada aralık ayı itibarıyla yükseliş yaşayan fındık fiyatlarında son durum yakından takip ediliyor. Fındıkta hasat sezonunun sona erse de fiyat konusunda araştırmalar devam ediyor. 2023 yılı il il güncel fındık fiyatlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Ordu, Giresun, Trabzon, Düzce fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 30 Ocak 2023 güncel fındık fiyatı...