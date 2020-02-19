Faiz kararı sonrası kredi faiz oranları ne kadar? 19 Şubat konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları! En uygun kredi hangi bankada?

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kredi faiz oranları ne kadar oldu? 19 Şubat konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları araştırılıyor. Peki, en uygun kredi hangi bankada? Merkez Bankası bu yılın ilk toplantısında da indirime devam ederek politika faizini yüzde 11,25'e çekmişti. Geçtiğimiz yıldan beri yapılan son 5 faiz toplantısında politika faizini 1200 baz düşürülmüştü. Peki, 19 Şubat kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte, bankaların konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi faiz oranları…