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Haberler Galeri Faiz indirimi yapan bankalar: 19 Kasım ING, Akbank, İş Bankası, Garanti kredi faiz oranları ne kadar? İhtiyaç-taşıt-konut

Faiz indirimi yapan bankalar: 19 Kasım ING, Akbank, İş Bankası, Garanti kredi faiz oranları ne kadar? İhtiyaç-taşıt-konut

Bankalar tarafından kredi faiz indirimi haberleri gelmeye başladı. Merkez Bankası'nın dünkü faiz indirimi kararının ardından kredi faiz oranlarının ne kadar olacağı merak ediliyordu. Banka banka güncel kredi faiz oranlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, faiz indirimi yapan bankalar hangileri? 19 Kasım ING, Akbank, İş Bankası, Garanti kredi faiz oranları ne kadar? İşte güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.11.2021 10:23
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Faiz indirimi yapan bankalar: 19 Kasım ING, Akbank, İş Bankası, Garanti kredi faiz oranları ne kadar? İhtiyaç-taşıt-konut

Kredi faiz indirimi yapan bankalar hangileri? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü faiz indirimi kararının ardından bankaların kredi faiz oranlarında da değişikliğe gidildi. Kamu bankaları ve özel bankaların güncel kredi faiz oranlarını merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. Peki faiz indirimi yapan bankalar hangileri? 19 Kasım ING, Akbank, İş Bankası, Garanti kredi faiz oranları ne kadar? İşte güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Faiz indirimi yapan bankalar: 19 Kasım ING, Akbank, İş Bankası, Garanti kredi faiz oranları ne kadar? İhtiyaç-taşıt-konut

FAİZ İNDİRİMİ YAPAN BANKALAR HANGİLERİ?

Son dakika açıklamasına göre, kamu bankaları kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti. İşte kamu bankaları ve özel bankaların güncel kredi faiz oranları:

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Faiz indirimi yapan bankalar: 19 Kasım ING, Akbank, İş Bankası, Garanti kredi faiz oranları ne kadar? İhtiyaç-taşıt-konut

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Maaşını Halkbank'tan Alanlar İhtiyaç Kredisi: 1.58

Kamu Çalışanlarına Özel İhtiyaç Kredisi: 1.61

Özel Sektör Çalışanlarına İhtiyaç Kredisi: 1.61

Konut kredisi 1 milyon TL altı tutarda yüzde 1,20

Konut kredisi 1 milyon TL üzerindeki tutarda yüzde 1.29

Taşıt Kredisi (0 KM): 1,58

Taşıt Kredisi (2. El ): 1,60

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Faiz indirimi yapan bankalar: 19 Kasım ING, Akbank, İş Bankası, Garanti kredi faiz oranları ne kadar? İhtiyaç-taşıt-konut

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.59

Taşıt kredisi (kaskolu): 1.61

Taşıt kredisi (kaskosuz): 1.63

Konut kredisi 1 milyon TL altı tutarda yüzde 1,20

Konut kredisi 1 milyon TL üzerindeki tutarda yüzde 1.29

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Faiz indirimi yapan bankalar: 19 Kasım ING, Akbank, İş Bankası, Garanti kredi faiz oranları ne kadar? İhtiyaç-taşıt-konut

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç Kredisi: 1.61

Konut kredisi 1 milyon TL altı tutarda yüzde 1,20

Konut kredisi 1 milyon TL üzerindeki tutarda yüzde 1.29