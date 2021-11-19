Faiz indirimi yapan bankalar: 19 Kasım ING, Akbank, İş Bankası, Garanti kredi faiz oranları ne kadar? İhtiyaç-taşıt-konut

Bankalar tarafından kredi faiz indirimi haberleri gelmeye başladı. Merkez Bankası'nın dünkü faiz indirimi kararının ardından kredi faiz oranlarının ne kadar olacağı merak ediliyordu. Banka banka güncel kredi faiz oranlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, faiz indirimi yapan bankalar hangileri? 19 Kasım ING, Akbank, İş Bankası, Garanti kredi faiz oranları ne kadar? İşte güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları...