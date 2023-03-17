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Haberler Galeri EYT'siz erken emeklilik tablosu netleşti! O tarihlere dikkat, 2-3-4-5-6 yıl erkene çekecek! 3600 ve 5400 günle emeklilik! 2000 ila 2008 sigortalılar...

EYT'siz erken emeklilik tablosu netleşti! O tarihlere dikkat, 2-3-4-5-6 yıl erkene çekecek! 3600 ve 5400 günle emeklilik! 2000 ila 2008 sigortalılar...

EYT düzenlemesinin detaylarının belli olmasının ardından Meclis'te onaylanarak yasalaştı. Düzenleme sonrasında prim gün sayısında eksik olan vatandaşlar tamamlama telaşına düştü. EYT'de şartlar tek tak açıklandı. Yasalarımızda erken emeklilik için bazı detaylar bulunuyor. 2000-2008 yılları arasında sigortalı olanlar için de emeklilik fırsatı bulunuyor. 1999 yılından sonra sigortalı olan kişiler için, üç ayrı olanak bulunuyor. Bu süreçte kısmi ve malulen emeklilik için şartlar araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, erken emeklilik için şartlar ve detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.03.2023 17:38
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EYT’siz erken emeklilik tablosu netleşti! O tarihlere dikkat, 2-3-4-5-6 yıl erkene çekecek! 3600 ve 5400 günle emeklilik! 2000 ila 2008 sigortalılar...

Emeklilik için yasalarda bulunan şartlar sorgulanan konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesinin yasalaşması sonrasında erken emeklilik için aranan şartlar yeniden gündeme geldi. Türkiye'de SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sistemleri üzerinden emekli olunabiliyor. EYT imkanından yararlanamayan vatandaşlar erken emeklilik için aranan şartları sorgulamayı sürdürüyor. İşte, EYT olmadan emeklilik için aranan şartlar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’siz erken emeklilik tablosu netleşti! O tarihlere dikkat, 2-3-4-5-6 yıl erkene çekecek! 3600 ve 5400 günle emeklilik! 2000 ila 2008 sigortalılar...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girdi.

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EYT’siz erken emeklilik tablosu netleşti! O tarihlere dikkat, 2-3-4-5-6 yıl erkene çekecek! 3600 ve 5400 günle emeklilik! 2000 ila 2008 sigortalılar...

EYT kapsamında emeklilik başvuruları alınırken, EYT'yi kaçıranlar için erken emeklilik yolu gözüktü.

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EYT’siz erken emeklilik tablosu netleşti! O tarihlere dikkat, 2-3-4-5-6 yıl erkene çekecek! 3600 ve 5400 günle emeklilik! 2000 ila 2008 sigortalılar...

Bazı şartları yerine getirenlere erken emeklilik imkânı sunuluyor. Memurlar, 1 Ekim 2008 sonrasında erken emeklilik hakkından yararlanmaya başladı.

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EYT’siz erken emeklilik tablosu netleşti! O tarihlere dikkat, 2-3-4-5-6 yıl erkene çekecek! 3600 ve 5400 günle emeklilik! 2000 ila 2008 sigortalılar...

Kanuna göre 2008 yılından önce sigortalı olmuş ve en az yüzde 40 raporu olanlar ile en az yüzde 40 doğuştan engelli olan memurlar 5400 prim günü (15 yıl) ödemiş olmak şartıyla erken emekli olabiliyor.