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Haberler Galeri EYT'siz 2000 sonrası sigorta girişi olanlara fırsat! 1800 gün prim, 41,42,43,44 yaşında 2 - 6 yıl arası erken emeklilik! Staj ve çıraklık sigortası...

EYT'siz 2000 sonrası sigorta girişi olanlara fırsat! 1800 gün prim, 41,42,43,44 yaşında 2 - 6 yıl arası erken emeklilik! Staj ve çıraklık sigortası...

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından milyonlarca kişi emeklilik imkanı yakaladı. Kapsam dışında kalanlar ise yeni emeklilik sistemi için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Mevcut yasalara göre emeklik için prim günü, yaş ve sigorta başlangıç tarihi dikkate alınıyor. Erken emeklilik için bazı formüller ise belirlenen süreden önce emekliliğin yolunu açıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik sistemi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatlarını verdi. 8 Eylül 1999-2008 yılları arasında sigorta girişi olanlar için kademeli emeklilik formülü seçim sonrası masaya gelecek. İşte konu hakkında son detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2023 18:06 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 18:06
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EYT’siz 2000 sonrası sigorta girişi olanlara fırsat! 1800 gün prim, 41,42,43,44 yaşında 2 - 6 yıl arası erken emeklilik! Staj ve çıraklık sigortası...

Türkiye'de erken emeklilik için formüller masaya gelmeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni emeklilik sistemi için detaylar belli olmaya başladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasıyla birlikte yaklaşık 2 buçuk milyon kişi emeklilik hakkına kavuştu. EYT'li olmak için sigorta başlangıç tarihi ve prim günü şartları önem taşıyor. Diğer yandan erken emeklilik için başka formüllerde bulunuyor. İşte erken emeklilik için detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’siz 2000 sonrası sigorta girişi olanlara fırsat! 1800 gün prim, 41,42,43,44 yaşında 2 - 6 yıl arası erken emeklilik! Staj ve çıraklık sigortası...

SGK 1800 PRİM GÜNÜYLE EMEKLİLİK ŞARTI

Erken emeklilik imkanını kullanmak için sigortalı çalışanın belirli seviyede iş gücü kaybı yaşaması gerekiyor. Bu kapsamda en az yüzde 60 iş gücü kaybı yaşayanlar en az 1800 prim gününü doldurduklarında yasaya göre emekli olabiliyor.

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EYT’siz 2000 sonrası sigorta girişi olanlara fırsat! 1800 gün prim, 41,42,43,44 yaşında 2 - 6 yıl arası erken emeklilik! Staj ve çıraklık sigortası...

SGK mevzuatlarında malulen emeklilik olarak geçen bu imkanı kullanırken tamamlanması gereken gün sayısı en az 5 yıla denk geliyor.

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EYT’siz 2000 sonrası sigorta girişi olanlara fırsat! 1800 gün prim, 41,42,43,44 yaşında 2 - 6 yıl arası erken emeklilik! Staj ve çıraklık sigortası...

10 sene sigortalı olma şartının sağlanması ve engel durumu oluşması halinde erken emeklilik imkanı bulunuyor.

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EYT’siz 2000 sonrası sigorta girişi olanlara fırsat! 1800 gün prim, 41,42,43,44 yaşında 2 - 6 yıl arası erken emeklilik! Staj ve çıraklık sigortası...

SGK mevzuatlarına göre tüberküloz, AIDS, organ yetmezlikleri, beyin felci, Parkinson, kanser gibi çeşitli birçok hastalık erken emeklilik için geçerli sayılıyor. Malulen emeklilik koşullarına uyanlar 1800 prim günü ile emeklilik hakkına kavuşabiliyor.