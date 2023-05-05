EYT'siz 2000 sonrası sigorta girişi olanlara fırsat! 1800 gün prim, 41,42,43,44 yaşında 2 - 6 yıl arası erken emeklilik! Staj ve çıraklık sigortası...

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından milyonlarca kişi emeklilik imkanı yakaladı. Kapsam dışında kalanlar ise yeni emeklilik sistemi için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Mevcut yasalara göre emeklik için prim günü, yaş ve sigorta başlangıç tarihi dikkate alınıyor. Erken emeklilik için bazı formüller ise belirlenen süreden önce emekliliğin yolunu açıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik sistemi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatlarını verdi. 8 Eylül 1999-2008 yılları arasında sigorta girişi olanlar için kademeli emeklilik formülü seçim sonrası masaya gelecek. İşte konu hakkında son detaylar!