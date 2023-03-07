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Haberler Galeri EYT'liye maaş+çalışma süresine göre TAZMİNAT TABLOSU | Kim ne kadar kıdem tazminatı alacak? 1-3-5-10-15-20 yıla göre hesaplama!

EYT'liye maaş+çalışma süresine göre TAZMİNAT TABLOSU | Kim ne kadar kıdem tazminatı alacak? 1-3-5-10-15-20 yıla göre hesaplama!

EYT Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlk etapta 2.2 milyon kişi emeklilik fırsatını yakaladı. Çalışan EYT'lilerin emeklilik nedeniyle istifa etmesi gerekiyor. Memur maaşı Ocak ayı zamlarıyla birlikte yüzde 30 artış aldı. Böylece tazminat tavanı 19 bin 982 lira 82 kuruşa yükseldi. Peki EYT'li kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2023 08:56 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 08:56
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EYT’liye maaş+çalışma süresine göre TAZMİNAT TABLOSU | Kim ne kadar kıdem tazminatı alacak? 1-3-5-10-15-20 yıla göre hesaplama!

EYT hazırlığına başlayan çalışanlar bir yandan da ne kadar tazminat alacaklarını hesaplamaya çalışıyor. EYT'linin maaşa ve çalışma süresine göre kıdem tazminat hesabı yapıldı. 1, 3, 5, 10, 15, 20 yıl bir iş yerinde çalışan EYT'li emeklilik gerekçesiyle çıkış yaptığında ne kadar, kaç TL alır? EYT kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

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EYT’liye maaş+çalışma süresine göre TAZMİNAT TABLOSU | Kim ne kadar kıdem tazminatı alacak? 1-3-5-10-15-20 yıla göre hesaplama!

HER YIL İÇİN SON 30 GÜNE BAKILIYOR

Kıdem tazminatları her yıl için son 30 günlük giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Ancak buna yıl içinde alınan yemek, kıyafet parası, görev tazminatı, ikramiye gibi düzenli ödemeler de dahil ediliyor. Prim, mesai gibi değişken ödemeler brüt ücrete eklenmiyor. Hesaba eklenecek ek ödemelerin brüt tutarı 12'ye bölünüyor. Aylık brüt ücrete ilave ediliyor. Böylece giydirilmiş brüt ücret bulunuyor.

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EYT’liye maaş+çalışma süresine göre TAZMİNAT TABLOSU | Kim ne kadar kıdem tazminatı alacak? 1-3-5-10-15-20 yıla göre hesaplama!

ÇALIŞILAN HER GÜN HESAPLANIYOR

Kıdem tazminatı hesabına bir tam yılı aşan süreler de oranlanarak dahil ediliyor. Çalışılan tam yıl giydirilmiş brüt ücretle çarpılıyor. Ayrıca bir yıllık giydirilmiş brüt ücret 12 aya bölünüp, tam yılı aşan süre kaç ay ise onunla çarpılıyor. Elde edilen iki tutar toplanıp, damga vergisi kesilerek ödeme yapılıyor.

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EYT’liye maaş+çalışma süresine göre TAZMİNAT TABLOSU | Kim ne kadar kıdem tazminatı alacak? 1-3-5-10-15-20 yıla göre hesaplama!

ÖRNEK HESAPLAMA

2023 YILI ASGARİ ÜCRET TABLOSU

BRÜT ASGARİ ÜCRET 10.008 TL

SGK PRİMİ %14 1.401 TL

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1 100 TL

KESİNTİLER TOPLAMI 1.501 TL

NET ASGARİ ÜCRET 8.506 TL

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EYT’liye maaş+çalışma süresine göre TAZMİNAT TABLOSU | Kim ne kadar kıdem tazminatı alacak? 1-3-5-10-15-20 yıla göre hesaplama!

Örneğin brüt maaşı 10.008 lira olan bir işçiye her yıl 2 dini bayramda da maaş ikramiyesi verildiğini varsayalım.