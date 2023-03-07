EYT’liye maaş+çalışma süresine göre TAZMİNAT TABLOSU | Kim ne kadar kıdem tazminatı alacak? 1-3-5-10-15-20 yıla göre hesaplama!

EYT hazırlığına başlayan çalışanlar bir yandan da ne kadar tazminat alacaklarını hesaplamaya çalışıyor. EYT'linin maaşa ve çalışma süresine göre kıdem tazminat hesabı yapıldı. 1, 3, 5, 10, 15, 20 yıl bir iş yerinde çalışan EYT'li emeklilik gerekçesiyle çıkış yaptığında ne kadar, kaç TL alır? EYT kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?