HaberlerGaleriEYT'liye MAAŞ ŞENLİĞİ | 5.500 TL+TAZMİNAT+PROMOSYON HESABI ÇIKTI! EYT ilk maaşlar ne zaman hesaba geçecek? 4a-4b-4c maaşları nasıl öğrenilir?
EYT'liye MAAŞ ŞENLİĞİ | 5.500 TL+TAZMİNAT+PROMOSYON HESABI ÇIKTI! EYT ilk maaşlar ne zaman hesaba geçecek? 4a-4b-4c maaşları nasıl öğrenilir?
EYT ile birlikte milyonlarca vatandaşa emeklilik yolu açıldı. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağı EYT düzenlemesinde sona gelinirken vatandaşlar maaş hesaplaması yapmaya başladı. Başkan Erdoğan ilk maaşlar için şubat ve mart ayını işaret etti. Peki EYT'linin ilk maaşı ne zaman hesaba geçecek? 4a-4b-4c maaşları nasıl öğrenilir?