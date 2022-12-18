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Haberler Galeri EYT'liye KAZANÇLI EMEKLİLİK! Maaşa göre ÖDEME ortaya çıktı! 2023 Ocak'tan sonra en az 97.060 TL hesaplarda! 4A, 4B, 4C....

EYT'liye KAZANÇLI EMEKLİLİK! Maaşa göre ÖDEME ortaya çıktı! 2023 Ocak'tan sonra en az 97.060 TL hesaplarda! 4A, 4B, 4C....

EYT düzenlemesinin Aralık sonu itibarıyla kesinlik kazanması ve 2023 Ocak ayıyla da birlikte meclise gelmesi bekleniyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile ilgili pek çok soru işareti bulunduğu gibi bir yandan da tablo netleşiyor. EYT'li olmaya hak kazanan vatandaşların öncelikle bulundukları iş yerlerinden istifa etmeleri gerekli. Emeklilik gerekçesiyle ayrılan EYT'liler ne kadar tazminat alacaklar? EYT'linin kıdem tazminatı ne kadar kaç TL? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.12.2022 11:09 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 14:08
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EYT’liye KAZANÇLI EMEKLİLİK! Maaşa göre ÖDEME ortaya çıktı! 2023 Ocak’tan sonra en az 97.060 TL hesaplarda! 4A, 4B, 4C....

EYT bekleyen milyonlarca çalışan düzenlemenin çıkacağı tarihe odaklanmış durumda. EYT'lilerin yüzde 80'den fazlasını 4A'lılar oluşturuyor. Ocak ayıyla birlikte meclise gelmesi planlanan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle birlikte çalışan EYT'lilerin ilk olarak çalıştıkları yerlerden emeklilik gerekçesiyle istafa etmesi gerekecek. Peki EYT'liler ne kadar tazminat alacaklar? EYT'linin kıdem tazminatı ne kadar kaç TL? Maaşa göre ödeme nasıl olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’liye KAZANÇLI EMEKLİLİK! Maaşa göre ÖDEME ortaya çıktı! 2023 Ocak’tan sonra en az 97.060 TL hesaplarda! 4A, 4B, 4C....

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili düzenlemenin ardından emeklilik işlemleri başlayacak. Çalışanlar önce çıkış alacak, sonra tazminat hesabı yapacak. Peki 4a'lI EYT'li ne kadar kıdem tazminatı alacak? İşte Faruk Erdem'in EYT'liye emeklilik hesabı başlıklı yazısı...

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EYT’liye KAZANÇLI EMEKLİLİK! Maaşa göre ÖDEME ortaya çıktı! 2023 Ocak’tan sonra en az 97.060 TL hesaplarda! 4A, 4B, 4C....

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili düzenlemenin ardından emeklilik işlemleri başlayacak. Çalışanlar önce çıkış alacak, sonra tazminat hesabı yapacak

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EYT’liye KAZANÇLI EMEKLİLİK! Maaşa göre ÖDEME ortaya çıktı! 2023 Ocak’tan sonra en az 97.060 TL hesaplarda! 4A, 4B, 4C....

Milyonlarca çalışan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili düzenlemeyi merakla bekliyor. Bu ay sonunda kamuoyu ile paylaşılması beklenen EYT düzenlemesinin Ocak ayında Meclis'te yasalaşması ve emeklilik işlemlerinin de aynı dönemde başlaması bekleniyor.

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EYT’liye KAZANÇLI EMEKLİLİK! Maaşa göre ÖDEME ortaya çıktı! 2023 Ocak’tan sonra en az 97.060 TL hesaplarda! 4A, 4B, 4C....

ÇOĞUNLUK ÇALIŞIYOR
Bakıldığı zaman EYT'lilerin yüzde 80'den fazlasını SSK yani 4A'lılar oluşturuyor. Bunların büyük bir bölümü de halen çalışan sigortalılardan oluşuyor. Yaş ortalamalarına bakıldığında da genelde 45 ile 50 yaş arasında oldukları görülüyor.