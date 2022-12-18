EYT'liye KAZANÇLI EMEKLİLİK! Maaşa göre ÖDEME ortaya çıktı! 2023 Ocak'tan sonra en az 97.060 TL hesaplarda! 4A, 4B, 4C....

EYT düzenlemesinin Aralık sonu itibarıyla kesinlik kazanması ve 2023 Ocak ayıyla da birlikte meclise gelmesi bekleniyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile ilgili pek çok soru işareti bulunduğu gibi bir yandan da tablo netleşiyor. EYT'li olmaya hak kazanan vatandaşların öncelikle bulundukları iş yerlerinden istifa etmeleri gerekli. Emeklilik gerekçesiyle ayrılan EYT'liler ne kadar tazminat alacaklar? EYT'linin kıdem tazminatı ne kadar kaç TL? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 18.12.2022 11:09 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 14:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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