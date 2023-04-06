HaberlerGaleriEYT'liye Güneş gibi doğacak formül! Enflasyon farkına +90, cezaya -25 indirim! Bağkur'luya '7440' yapılandırma... 48 ay vade! GSS, prim borcu...
EYT'liye Güneş gibi doğacak formül! Enflasyon farkına +90, cezaya -25 indirim! Bağkur'luya '7440' yapılandırma... 48 ay vade! GSS, prim borcu...
Borç Yapılandırma Paketi'nin yasalaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın faiz ve gecikme cezalarının silinmesine olanak sağlandı. SGK tarafından yapılandırma avantajlarının açıklanmasının ardından fırsattan yararlanmak isteyenler detayları araştırmaya başladı. Borcunu peşin olarak ödemek isteyen vatandaşlar için bu enflasyon farkının yüzde 90'ı da silinecek. Konuya ilişkin merak edilenler haberimizde...