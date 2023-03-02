EYT'linin promosyon miktarı netleşti! Tek tek açıklandı, 8.500 liraya kadar çıktı! Ödeme tablosu güncellendi! 5.250, 6.750, 7.500 TL 'ye kadar...

EYT'li milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren son dakika açıklamaları geldi. Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler emekli aylığı başvuruları için süreci yakından takip ediyor. Diğer yandan promosyon alınacak bankaların tercih süreci de başlayacak. Bu nedenle gözler kampanyalara çevrilirken, şu ana kadar tutar 8 bin 500 liraya kadar çıktı. Hal böyle olunca,"Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? Promosyon ödemesi veren bankalar hangileri?" sorularına cevap aranıyor. İşte, bankaların güncel ödeme miktarları...