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Haberler Galeri EYT'linin promosyon miktarı netleşti! Tek tek açıklandı, 8.500 liraya kadar çıktı! Ödeme tablosu güncellendi! 5.250, 6.750, 7.500 TL 'ye kadar...

EYT'linin promosyon miktarı netleşti! Tek tek açıklandı, 8.500 liraya kadar çıktı! Ödeme tablosu güncellendi! 5.250, 6.750, 7.500 TL 'ye kadar...

EYT'li milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren son dakika açıklamaları geldi. Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler emekli aylığı başvuruları için süreci yakından takip ediyor. Diğer yandan promosyon alınacak bankaların tercih süreci de başlayacak. Bu nedenle gözler kampanyalara çevrilirken, şu ana kadar tutar 8 bin 500 liraya kadar çıktı. Hal böyle olunca,"Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? Promosyon ödemesi veren bankalar hangileri?" sorularına cevap aranıyor. İşte, bankaların güncel ödeme miktarları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.03.2023 20:21
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EYT’linin promosyon miktarı netleşti! Tek tek açıklandı, 8.500 liraya kadar çıktı! Ödeme tablosu güncellendi! 5.250, 6.750, 7.500 TL ’ye kadar...

Milyonlarca EYT'li düzenleme sonrasında emeklilik hayaline kavuşuyor. Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'lilere emeklilik yolunu açan düzenlemenin yasalaşması ile 2.2 milyon kişi ilk emekli maaşına kavuşacakken, aynı anda banka promosyonunda yararlanma fırsatı doğacak. "Hangi banka ne kadar veriyor? Tutar daha da artacak mı?" sorularına cevap aranıyor. İşte, EYT ile bankaların güncel promosyon miktarları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’linin promosyon miktarı netleşti! Tek tek açıklandı, 8.500 liraya kadar çıktı! Ödeme tablosu güncellendi! 5.250, 6.750, 7.500 TL ’ye kadar...

Milyonlarca EYT'li çıkarılan yasayla birlikte muradına eriyor. Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'lilere emeklilik yolunu açan düzenleme ile ilk etapta 2.2 milyon kişiye aylık bağlanması beklenirken, aynı anda promosyon kapısı da açılacak.

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EYT’linin promosyon miktarı netleşti! Tek tek açıklandı, 8.500 liraya kadar çıktı! Ödeme tablosu güncellendi! 5.250, 6.750, 7.500 TL ’ye kadar...

Üstelik EYT'liler banka promosyonu alma sürecini emekli aylığı başvurusu sırasında başlatabilecek.

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EYT’linin promosyon miktarı netleşti! Tek tek açıklandı, 8.500 liraya kadar çıktı! Ödeme tablosu güncellendi! 5.250, 6.750, 7.500 TL ’ye kadar...

Yani bu ay hem emekli aylığı başvurusunu yapmak hem de promosyon sürecini başlatmak mümkün olacak.

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EYT’linin promosyon miktarı netleşti! Tek tek açıklandı, 8.500 liraya kadar çıktı! Ödeme tablosu güncellendi! 5.250, 6.750, 7.500 TL ’ye kadar...

ARKA ARKAYA İKİ ÖDEME

SGK'ya emeklilik için başvuru yapılırken aylığın yatırılması istenen banka ve şubesi seçilebilecek. Ardından da seçilen bankaya 3 yıllık taahhüt verilebilecek. Promosyon da bu durumda ilk emekli aylığından 3 gün sonra banka hesabına yatırılacak. Nisan'da hem emekli aylığı hem promosyon alınabilecek.