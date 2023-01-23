EYT'linin MART ayında ETEKLERİ ZİL ÇALACAK! 3 YIL SÖZÜ VERENLERE 10.000+MAAŞ ÖDEMESİ YOLDA! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor?

Emekli promosyonlarında banka yarışları sürüyor. 2023 itibarıyla belirlenen yüzde 30'luk zam oranı ve EYT düzenlemesi ile emekli olma hazırlığındaki 2,25 milyon vatandaş bankaların promosyon yarışını daha da kızıştırdı. Bir dönem promosyonda müşteri kazanma rekabetiyle 10 bin TL'ye ulaşan rakamının tekrar görülmesi bekleniyor. Peki hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank promosyon ücretleri kaç TL?