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Haberler Galeri EYT'linin MART ayında ETEKLERİ ZİL ÇALACAK! 3 YIL SÖZÜ VERENLERE 10.000+MAAŞ ÖDEMESİ YOLDA! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor?

EYT'linin MART ayında ETEKLERİ ZİL ÇALACAK! 3 YIL SÖZÜ VERENLERE 10.000+MAAŞ ÖDEMESİ YOLDA! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor?

Emekli promosyonlarında banka yarışları sürüyor. 2023 itibarıyla belirlenen yüzde 30'luk zam oranı ve EYT düzenlemesi ile emekli olma hazırlığındaki 2,25 milyon vatandaş bankaların promosyon yarışını daha da kızıştırdı. Bir dönem promosyonda müşteri kazanma rekabetiyle 10 bin TL'ye ulaşan rakamının tekrar görülmesi bekleniyor. Peki hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank promosyon ücretleri kaç TL?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2023 13:41 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 13:50
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EYT’linin MART ayında ETEKLERİ ZİL ÇALACAK! 3 YIL SÖZÜ VERENLERE 10.000+MAAŞ ÖDEMESİ YOLDA! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor?

EYT yasası ve yüzde 30'luk zam oranının etkisiyle bankaların emekli promosyonlarının tekrar şekillenmesi bekleniyor. Banka promosyon ücretlerinin EYT yasasının Meclis'ten geçmesi sonrası yeniden 10 bin TL'lerin üzerine çıkması bekleniyor. Peki en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? EYT'li banka seçimi yaparken nelere dikkat etmeli?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’linin MART ayında ETEKLERİ ZİL ÇALACAK! 3 YIL SÖZÜ VERENLERE 10.000+MAAŞ ÖDEMESİ YOLDA! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor?

Bu hafta içerisinde Meclis'e gelmesi beklenen EYT yasası hazırlığı bankalarda başladı. Peki EYT'liler banka seçerken dikkat etmesi gerekenler neler? En yüksek promosyon ücreti kaç TL?

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EYT’linin MART ayında ETEKLERİ ZİL ÇALACAK! 3 YIL SÖZÜ VERENLERE 10.000+MAAŞ ÖDEMESİ YOLDA! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor?

PROMOSYON HESAPLARI BAŞLADI

EYT düzenlemesi için detaylar Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Ocak 2023 emekli zammı da yüzde 14,62 ek zam ile yüzde 30 olarak netleşti. EYT düzenlemesinde yaş şartı tamamen kalkması milyonlarca kişiyi sevindirirken EYT'li artık maaş ve emekli promosyon hesapları yapmaya başladı. İşte konuya ilişkin Sabah'ta yer alan haber...

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EYT’linin MART ayında ETEKLERİ ZİL ÇALACAK! 3 YIL SÖZÜ VERENLERE 10.000+MAAŞ ÖDEMESİ YOLDA! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor?

EYT'Lİ İLK MAAŞINI NE ZAMAN ALACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı EYT çalışmasını bitirerek gerekli metinleri milletvekillerine iletti. EYT yasa tasarısı bu hafta Meclis'e geliyor. EYT'de yasa tasarısının metinlerinin şekillendirilmesi sonrası taslak Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nunda görüşülecek.

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EYT’linin MART ayında ETEKLERİ ZİL ÇALACAK! 3 YIL SÖZÜ VERENLERE 10.000+MAAŞ ÖDEMESİ YOLDA! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor?

Bütçe görüşmesinin ardından EYT yasası taslağı Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak. Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Tüm bu aşamaların yaklaşık 2 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.