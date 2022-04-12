HaberlerGaleri🔊EYT'lileri yakından ilgilendiriyor! 🔔3 formül hesabı dikkat çekiyor! 📌Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yıl ve prim formülleri tek tek hesaplandı!
🔊EYT'lileri yakından ilgilendiriyor! 🔔3 formül hesabı dikkat çekiyor! 📌Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yıl ve prim formülleri tek tek hesaplandı!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Milyonlarca vatandaşın beklediği bu konuyla ilgili farklı formüller de masaya yatırılıyor ve değerlendiriliyor. EYT'lileri yakından ilgilendiren 3 formül hesabı dikkat çekiyor, yıl ve prim formülleri tek tek hesaplandı. Primlerini ödeyen fakat yaştan dolayı beklemeye geçen milyonlarca kişi Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasanın çıkmasını dört gözle bekliyor. Çeşitli formüllerle çalışılmaya devam ederken EYT konusuna dair son gelişmeleri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.