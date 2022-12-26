EYT’LİLER DİKKAT! SGK kısayolları paylaştı! e-Devlet EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

EYT düzenlemesinin yasalaşması için son viraja girildi.Emekli olmayı bekleyen milyonlarca vatandaş, EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediyor. Son olarak Sosyal Güvenlik Kurumu, e-Devlet başvuru ekranı hakkında detaylı bir video paylaştı. Peki, ETY emeklilik başvuru nasıl yapılır? İşte, emeklilik başvuru yapmak ekranı...