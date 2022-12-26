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EYT'LİLER DİKKAT! SGK kısayolları paylaştı! e-Devlet EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

EYT ile ilgili son dakika gelişmeler, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Milyonlarca kişi EYT yasasını beklerken SGK, EYT ile emekli olacak vatandaşlar için başvurular hakkında detaylı videolu paylaşım yayınladı. Peki, emeklilik başvurusu e-Devlet'ten nasıl yapılır? SGK EYT emeklilik başvurusu için e-Devlet'te hangi sekmeye girilir? İşte emeklilik başvurusu ekranı...

Giriş Tarihi: 26.12.2022 12:41 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 12:50
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EYT’LİLER DİKKAT! SGK kısayolları paylaştı! e-Devlet EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

EYT düzenlemesinin yasalaşması için son viraja girildi.Emekli olmayı bekleyen milyonlarca vatandaş, EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediyor. Son olarak Sosyal Güvenlik Kurumu, e-Devlet başvuru ekranı hakkında detaylı bir video paylaştı. Peki, ETY emeklilik başvuru nasıl yapılır? İşte, emeklilik başvuru yapmak ekranı...

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EYT’LİLER DİKKAT! SGK kısayolları paylaştı! e-Devlet EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

EMEKLİLİK BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?

SGK tarafından sosyal medyada paylaşılan videoda emeklilik başvurusu adımları şu şekilde anlatıldı:

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EYT’LİLER DİKKAT! SGK kısayolları paylaştı! e-Devlet EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

"e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına 'aylık', 'emekli', 'gelir' kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi'ne tıklanacak. Sonra gelen ekranda 'yeni başvuru' sekmesi tıklanacak. Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığı' seçilecek.

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EYT’LİLER DİKKAT! SGK kısayolları paylaştı! e-Devlet EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

SSK kapsamında aylık talepe edecekler '4A SSK', Bağkur kapsamında ise '4B Bağkur' seçilecek. Sonra altta yer alan 'başvur' butonu tıklanacak.

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EYT’LİLER DİKKAT! SGK kısayolları paylaştı! e-Devlet EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak. 'Aylık alıyor mu?' sorusunda da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmeli. Sonraki 'ileri' butonuna basılacak ve 'başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK'ya gönderilmiş olacak."