26 Aralık 2022, Pazartesi
EYT'LİLER DİKKAT! SGK kısayolları paylaştı! e-Devlet EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır?
EYT ile ilgili son dakika gelişmeler, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Milyonlarca kişi EYT yasasını beklerken SGK, EYT ile emekli olacak vatandaşlar için başvurular hakkında detaylı videolu paylaşım yayınladı. Peki, emeklilik başvurusu e-Devlet'ten nasıl yapılır? SGK EYT emeklilik başvurusu için e-Devlet'te hangi sekmeye girilir? İşte emeklilik başvurusu ekranı...
Giriş Tarihi: 26.12.2022 12:41 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 12:50
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