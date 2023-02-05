EYT’liler bu 3 detaya dikkat! !ERKEN EMEKLİLİK HATTI AÇILDI! Şartları sağlayanlar anında emekli olabilecek! Başvurular için tarih...

EYT BAŞVURULARI E-DEVLET'TEN

EYT başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden kolay bir şekilde yapılabilecek. Akbaşoğlu'nun başvurular hakkındaki açıklaması da şöyle; "Arzu eden SGK'ye bizzat gidip başvuru yapabileceği gibi posta yoluyla da başvuru yapabilme imkanı söz konusu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bunu kamuoyuna duyuracaktır. Bunun teknik altyapı çalışması da yapıldı." dedi.