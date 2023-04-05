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Haberler Galeri EYT'liler Bayram ikramiyesi alacak mı son dakika? EYT maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Ödeme takvimi...

EYT'liler Bayram ikramiyesi alacak mı son dakika? EYT maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Ödeme takvimi...

"EYT ilk maaş ne zaman yatacak?" sorusu milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile birlikte tüm emeklilere bayram ikramiyesi verilecek. Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 için araştırmalar sürerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Maaş ve bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Peki emekli maaş ve bayram ikramiyeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak 2023? İşte son dakika açıklamalar...

Giriş Tarihi: 05.04.2023 14:53 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 15:01
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EYT’liler Bayram ikramiyesi alacak mı son dakika? EYT maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Ödeme takvimi...

EYT maaş ve bayram ikramiyesi ödeme tarihleri son dakika açıklandı. Emekli bayram ikramiyesi 1.100 TL'den 2.000 TL'ye yükseltildi. EYT'liler dahil tüm emekli vatandaşlar "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?" sorularını gündeme getirirken konuya ilişkin son dakika açıklaması Bakan Bilgin'den geldi. İşte, emekli maaş ve bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...

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EYT’liler Bayram ikramiyesi alacak mı son dakika? EYT maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Ödeme takvimi...

BAKAN BİLGİN SON DAKİKA DUYURDU!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT'liler dahil tüm emeklilerin beklediği bayram ikramiyelerine ilişkin tarihleri duyurdu.

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EYT’liler Bayram ikramiyesi alacak mı son dakika? EYT maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Ödeme takvimi...

İŞTE SSK'LILARIN ÖDEME TARİHLERİ

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri; Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan'da, ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan'da, ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan'da,

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EYT’liler Bayram ikramiyesi alacak mı son dakika? EYT maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Ödeme takvimi...

EMEKLİ SANDIĞI VE BAĞKUR'LULARIN ÖDEME GÜNLERİ

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan 2023'te, Bağkur kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri; Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17 Nisan 2023'te, ödeme günü 27 ve 28 olanların 18 Nisan'da ödenecek.

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EYT’liler Bayram ikramiyesi alacak mı son dakika? EYT maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Ödeme takvimi...

BAĞ KUR EMEKLİ İKRAMİYESİ HANGİ GÜN YATACAK?

SGK ve Emekli Sandığı'ndan ayrı olarak Bağ-Kur emeklisi vatandaşların ikramiyeleri ise 17-18 Nisan tarihlerinde hesaplarına yatacak.

Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,
Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde ödenecek