EYT'liler Bayram ikramiyesi alacak mı son dakika? EYT maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Ödeme takvimi...

"EYT ilk maaş ne zaman yatacak?" sorusu milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile birlikte tüm emeklilere bayram ikramiyesi verilecek. Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 için araştırmalar sürerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Maaş ve bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Peki emekli maaş ve bayram ikramiyeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak 2023? İşte son dakika açıklamalar...