EYT'Lİ BAYRAM EDECEK! 148.861,50 TL yatacak! 1-3-5-10-15-20 YIL... 2023 Kıdem tazminatı nasıl değişti? Maaşa göre kim ne kadar alacak?

EYT yasası ile emeklilik kapısı açılan milyonlarca kişi artan maaş oranları ile birlikte alacakları kıdem tazminatının ne kadar olacağını öğrenmeye çalışıyor. EYT düzenlemesiyle emekli olacakların tazminatları son maaşları üzerinden hesaplanacak. Peki EYT kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL? 1-3-5-10-15-20 yıl çalışan ne kadar kıdem tazminatı alacak?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 13.01.2023 15:20 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 15:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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