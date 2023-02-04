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Haberler Galeri EYT'li 2023 maaşı AYYUKA çıktı! SSK'lı 7.797, Bağ-Kur'lu 5.811, Emekli Sandığı 12.389 TL alacak! Sigorta girişi, prim...

EYT'li 2023 maaşı AYYUKA çıktı! SSK'lı 7.797, Bağ-Kur'lu 5.811, Emekli Sandığı 12.389 TL alacak! Sigorta girişi, prim...

EYT düzenlemesinin TBMM komisyonundan geçmesinin ardından emeklilik bekleyen milyonlarca vatandaşın yüzü güldü. Salı günü Genel Kurul'a gelmesi beklenen düzenleme ile emeklilik maaşları belli olacak. Gelen son dakika hesaplamaları sonrasında EYT'lilerin ortalama maaşı SSK'lılarda 7 bin 797, Bağ-Kur'lularda 5 bin 811, Emekli Sandığı'nda 12 bin 389 lira olarak hesaplandı. Hal böyle olunca,"EYT'lilere ne zaman maaş bağlanacak? Nasıl başvuru yapılacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, emeklilikte yaşa takılanlar için maaş hesabı!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.02.2023 11:06
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EYT’li 2023 maaşı AYYUKA çıktı! SSK’lı 7.797, Bağ-Kur’lu 5.811, Emekli Sandığı 12.389 TL alacak! Sigorta girişi, prim...

Emeklilikte yaşa takılanlar için artık düzenlemede son aşamaya gelindi. Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek düzenleme, TBMM sürecinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Daha sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak düzenleme yürürlüğe girecek. EYT'li maaşları kısa süre içerisinde netleşmiş olacak. EYT'lilerin ortalama maaşı SSK'lılarda 7 bin 797, Bağ-Kur'lularda 5 bin 811, Emekli Sandığı'nda 12 bin 389 lira olarak hesaplandı. İşte, EYT'li ortalama maaş hesabı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’li 2023 maaşı AYYUKA çıktı! SSK’lı 7.797, Bağ-Kur’lu 5.811, Emekli Sandığı 12.389 TL alacak! Sigorta girişi, prim...

Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek olan düzenleme, TBMM maratonunun ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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EYT’li 2023 maaşı AYYUKA çıktı! SSK’lı 7.797, Bağ-Kur’lu 5.811, Emekli Sandığı 12.389 TL alacak! Sigorta girişi, prim...

EYT kanun teklifi Komisyon'dan geçti

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EYT’li 2023 maaşı AYYUKA çıktı! SSK’lı 7.797, Bağ-Kur’lu 5.811, Emekli Sandığı 12.389 TL alacak! Sigorta girişi, prim...

Bu ay başvuranların aylıkları 1 Mart'tan itibaren hesaplanmaya başlanacak.

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EYT’li 2023 maaşı AYYUKA çıktı! SSK’lı 7.797, Bağ-Kur’lu 5.811, Emekli Sandığı 12.389 TL alacak! Sigorta girişi, prim...

Teknik nedenden dolayı bir gecikme yaşansa dahi hak kaybı olmayacak. 1 Mart'tan itibaren biriken tüm maaşlar ödenecek.

EYT düzenlemesinde sona doğru! Ne zaman yasalaşacak? Kimler, nasıl emekli olacak? İşte detaylar…