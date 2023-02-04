EYT'li 2023 maaşı AYYUKA çıktı! SSK'lı 7.797, Bağ-Kur'lu 5.811, Emekli Sandığı 12.389 TL alacak! Sigorta girişi, prim...

EYT düzenlemesinin TBMM komisyonundan geçmesinin ardından emeklilik bekleyen milyonlarca vatandaşın yüzü güldü. Salı günü Genel Kurul'a gelmesi beklenen düzenleme ile emeklilik maaşları belli olacak. Gelen son dakika hesaplamaları sonrasında EYT'lilerin ortalama maaşı SSK'lılarda 7 bin 797, Bağ-Kur'lularda 5 bin 811, Emekli Sandığı'nda 12 bin 389 lira olarak hesaplandı. Hal böyle olunca,"EYT'lilere ne zaman maaş bağlanacak? Nasıl başvuru yapılacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, emeklilikte yaşa takılanlar için maaş hesabı!