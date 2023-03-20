EYT'de yeni gelişme ayyuka çıktı! Detaylar tek tek açıklandı, 1999 - 2000 - 2008 öncesi sonrasına fırsat! 3600 prim günüyle emeklilik...

EYT düzenlemesi Meclis'te onaylanarak yürürlüğe girdi. Yasaya göre, Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 tarihinden önce olanlardan yaş dışındaki prim günü ve sigortalılık süresi koşulunu yerine getirenler başvurularını SGK ve e-Devlet üzerinden gerçekleştiriyor. Prim gün koşulu için detaylar SSK'da 5000 üzerinden geçerli sayılıyor. Bir grup sigortalı ise 3600 prim gününü tamamlamışlar ise EYT'den yararlanıp yararlanamayacağını merak ediyor. İşte, düzenlemede kapsam içinde yer alanlar için detaylar!