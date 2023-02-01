EYT'de YAŞSIZ EMEKLİLİK TABLOSU | 1999 öncesi ALTIN TACI TAKTI! 5000-5975 gün... Primi eksik olanlar hak kazanacak mı?
Milyonlarca EYT'li için yeni yasa düzenlemesi ile birlikte emeklilik kapısı açıldı. 4 maddelik teklifin en önemli ve dikkat çekici özelliklerinden birisi ise süre sınırının olmaması. Vatandaşlar buna göre gerekli şartları tamamladıkları anda emekli olabilecek. Peki EYT kimleri kapsıyor? EYT yasası çıkınca hemen kimler başvuru yapabilecek? EYT'linin maaşı nasıl hesaplanacak?
Giriş Tarihi: 01.02.2023
16:35 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023
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EYT tasarısı Meclis'e sunuldu. İlk maaşlarını mart ayında almayı bekleyen EYT'liler süreci yakından takip ediyor. Sayılarının 5 milyonu aştığı EYT'liler emeklilik için geri sayım yapmaya başladı. İlk etapta kimlerin emekli olacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Yasa Resmi Gazete'de yayımlanmaya başlar başlamaz şartları tamamlayanlar yaş şartı olmaksızın emekli olabilecek. Prim ve yıl yeterli olacak. Peki primi eksik olan EYT'liler hak kazanmak için ne yapmalı? Borçlanma nasıl emekli yapacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Milyonlarca EYT'liye emeklilik yolu açan yasa tasarısının en dikkat çekici özelliklerinden birisi süre sınırının olmaması. Yasayla 1.7 milyon işçi, 89 bin esnaf ve 496 bin memur olmak üzere toplam 2.2 milyon kişi hemen emeklilik hakkı kazanacak. Yasa teklifindeki detaylarla ilgili soruların cevaplarını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem yazdı...
Bütün EYT'liler 'kazanılmış hak' olarak şartları tamamladıklarında yaş şartı olmadan emekli maaşına kavuşacak. Böylece 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların tamamı emekliliğe sevk edilecek
Milyonlarca vatandaşın uzun süredir beklediği EYT tasarısı Meclis'e sunuldu. Bir devrim niteliğindeki düzenleme ile büyük bir sorun ortadan kaldırılacak. Toplam 4 maddelik teklifin en önemli özelliklerinden birisi bütün EYT'lileri kapsıyor olması. Şu anda şartları tamamlamamış olan EYT'liler de bir kazanılmış hak olarak yaş şartından kurtulmuş oldu. Böylece sayıları 5 milyonu bulan EYT'liler bir zaman sınırı olmadan emekli olabilecek.
Emekli olduklarında da sadece prim ve yıl şartını tamamlamaları yeterli olacak. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan herkes emeklilik hakkına kavuşmuş olacak. Yasayla 1.7 milyon işçi, 89 bin esnaf ve 496 bin memur olmak üzere toplam 2.2 milyon kişi hemen emeklilik hakkı kazanacak. 3.5 milyon işçi, 619 bin bağımsız çalışan, 669 bin devlet memuru olmak üzere, emeklilik için yaşı bekleyen ve ilerleyen yıllarda bekleyecek olan kişi sayısı ise toplam 4.8 milyon kişi olarak hesaplandı.