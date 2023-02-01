EYT'de YAŞSIZ EMEKLİLİK TABLOSU | 1999 öncesi ALTIN TACI TAKTI! 5000-5975 gün... Primi eksik olanlar hak kazanacak mı?

Emekli olduklarında da sadece prim ve yıl şartını tamamlamaları yeterli olacak. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan herkes emeklilik hakkına kavuşmuş olacak. Yasayla 1.7 milyon işçi, 89 bin esnaf ve 496 bin memur olmak üzere toplam 2.2 milyon kişi hemen emeklilik hakkı kazanacak. 3.5 milyon işçi, 619 bin bağımsız çalışan, 669 bin devlet memuru olmak üzere, emeklilik için yaşı bekleyen ve ilerleyen yıllarda bekleyecek olan kişi sayısı ise toplam 4.8 milyon kişi olarak hesaplandı.