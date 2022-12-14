EYT'de yaş yapbozu açığa çıktı! İğneden ipliğe yaş ve prim skalası! 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası! Sigorta girişi ve prim dengesi...

EYT düzenlemesi için açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan son açıklamasında,"EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. İlgili bakan arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız." ifadelerini kullandı. Milyonlarca EYT'linin yakından takip ettiği düzenlemede en çok merak edilen husus ise yaş konusunda atılacak adımlar oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemenin geldiği aşama hakkında açıklamalarını yineledi. İşte, EYT düzenlemesi için son yaşanan gelişmeler ve detaylar!