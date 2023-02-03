EYT'de Sigorta Girişi+PRİM FORMÜLÜ AÇIĞA ÇIKTI! 5.000-5.150-5.225-5.450-5.750-5.900 gün... Erkek/kadın ayrı ayrı hesaplandı!

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği emeklilik kapısının kilidi EYT yasası, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 7 Şubat'ta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek EYT düzenlemesi ile ilgili vatandaşlar detayları sorgulatmaya başladı. Prim gününü ve sigortalılık süresini dolduran herkes emekli olabilecek. Peki EYT kadın ve erkek prim gün sayısı ne olmalı? Şartlar neler?