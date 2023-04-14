EYT'de prim gün sayısı yenilendi! 1800 gün indirim + 5000-7200 prim eşitliğiyle 5 yıl erken emeklilik! 4A ile 4B farkı...

EYT düzenlemesinin Meclis'te onaylanmasının ardından detaylar netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bağ-Kur'lu binlerce çalışanı yakından ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Prim ve gün sayısı için yapılan açıklamanın detayları belli oldu. Tüccar, esnafa işverenin sağladıkları istihdama göre emeklilik prim gün sayısını düşürecekleri müjdesini verdi. Küçük esnafın, tüccarın emekliliği için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek. İşte, prim eşitlemesi için son gelişmeler!