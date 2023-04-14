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Haberler Galeri EYT'de prim gün sayısı yenilendi! 1800 gün indirim + 5000-7200 prim eşitliğiyle 5 yıl erken emeklilik! 4A ile 4B farkı...

EYT'de prim gün sayısı yenilendi! 1800 gün indirim + 5000-7200 prim eşitliğiyle 5 yıl erken emeklilik! 4A ile 4B farkı...

EYT düzenlemesinin Meclis'te onaylanmasının ardından detaylar netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bağ-Kur'lu binlerce çalışanı yakından ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Prim ve gün sayısı için yapılan açıklamanın detayları belli oldu. Tüccar, esnafa işverenin sağladıkları istihdama göre emeklilik prim gün sayısını düşürecekleri müjdesini verdi. Küçük esnafın, tüccarın emekliliği için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek. İşte, prim eşitlemesi için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2023 17:32 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 17:32
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EYT’de prim gün sayısı yenilendi! 1800 gün indirim + 5000-7200 prim eşitliğiyle 5 yıl erken emeklilik! 4A ile 4B farkı...

EYT prim ve gün sayısı için yeni açıklamanın detayları merak ediliyor. Düzenlemenin Meclis Genel Kurulu'nda onaylanmasının ardından başvuruları onaylanan vatandaşlara maaş bağlanıyor. Bağ-Kur'lu çalışanların prim gün sayısının eşitlenmesine yönelik talepleri bulunuyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bağ-Kur'lu çalışanların prim eşitlemesi için müjdeyi duyurdu. Peki, Bağ-Kur prim eşitlemesi başladı mı, ne zaman? İşte son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de prim gün sayısı yenilendi! 1800 gün indirim + 5000-7200 prim eşitliğiyle 5 yıl erken emeklilik! 4A ile 4B farkı...

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret ederek iş dünyasının taleplerini paylaştı.

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EYT’de prim gün sayısı yenilendi! 1800 gün indirim + 5000-7200 prim eşitliğiyle 5 yıl erken emeklilik! 4A ile 4B farkı...

Ziyarette, Baran, Sosyal Güvenlik Kurumu şemsiyesi altında 4A, 4B arasında emeklilik için prim ödeme gün sayısı açısından farklılıklara dikkat çekerek, üyelerinin aralarında bulunduğu Bağ-Kur'lu işverenlerin emekliliği için gerekli olan 9 bin prim gün sayısının düşürülmesini istedi.

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EYT’de prim gün sayısı yenilendi! 1800 gün indirim + 5000-7200 prim eşitliğiyle 5 yıl erken emeklilik! 4A ile 4B farkı...

Baran, bu konuda ATO'nun 160 bin üyesinden de sık sık talep geldiğini vurguladı.

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EYT’de prim gün sayısı yenilendi! 1800 gün indirim + 5000-7200 prim eşitliğiyle 5 yıl erken emeklilik! 4A ile 4B farkı...

Baran, görüşme sonrası yaptığı açıklamada taleplerinin Bakan Bilgin tarafından olumlu karşılandığını belirterek, işverenlerin sağladıkları istihdama göre emeklilik prim gün sayısında düzenlemeyi içeren bir çalışma içinde oldukları müjdesini paylaştı.