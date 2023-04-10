10 Nisan 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri EYT'de prim gün sayısı güncellendi! 5000-7200 prim eşitliğiyle 5 yıl erken emeklilik! 4A ile 4B farkı tarih olacak! 1800 gün indirim...

EYT'de prim gün sayısı güncellendi! 5000-7200 prim eşitliğiyle 5 yıl erken emeklilik! 4A ile 4B farkı tarih olacak! 1800 gün indirim...

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından yeni güncellemeler gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bağ-Kur'lu binlerce çalışanı yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, tüccar, esnafa işverenin sağladıkları istihdama göre emeklilik prim gün sayısını düşürecekleri müjdesini verdi. Küçük esnafın, tüccarın emekliliği için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Hal böyle olunca, emeklilik için detaylar yeniden araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, EYT prim şartı değişti mi, düştü mü? İşte konu hakkında detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2023 17:36 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 17:36
  • 1
  • 20
EYT’de prim gün sayısı güncellendi! 5000-7200 prim eşitliğiyle 5 yıl erken emeklilik! 4A ile 4B farkı tarih olacak! 1800 gün indirim...

EYT prim ve gün sayısı için detaylar merak ediliyor. Düzenleme geçtiğimiz günlerde Meclis Genel Kurulu'nda onaylanarak yasalaştı. Bağ-Kur'luların prim gün sayısının eşitlenmesine yönelik talepleri bulunuyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bağ-Kur'lu çalışanlar için prim eşitlemesi için müjdeyi verdi. Peki, prim eşitleme ne zaman devreye girecek? Bağ-Kur prim eşitleme başladı mı? İşte konu hakkında son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
EYT’de prim gün sayısı güncellendi! 5000-7200 prim eşitliğiyle 5 yıl erken emeklilik! 4A ile 4B farkı tarih olacak! 1800 gün indirim...

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret ederek iş dünyasının taleplerini paylaştı.

  • 3
  • 20
EYT’de prim gün sayısı güncellendi! 5000-7200 prim eşitliğiyle 5 yıl erken emeklilik! 4A ile 4B farkı tarih olacak! 1800 gün indirim...

Ziyarette, Baran, Sosyal Güvenlik Kurumu şemsiyesi altında 4A, 4B arasında emeklilik için prim ödeme gün sayısı açısından farklılıklara dikkat çekerek, üyelerinin aralarında bulunduğu Bağ-Kur'lu işverenlerin emekliliği için gerekli olan 9 bin prim gün sayısının düşürülmesini istedi.

  • 4
  • 20
EYT’de prim gün sayısı güncellendi! 5000-7200 prim eşitliğiyle 5 yıl erken emeklilik! 4A ile 4B farkı tarih olacak! 1800 gün indirim...

Baran, bu konuda ATO'nun 160 bin üyesinden de sık sık talep geldiğini vurguladı.

  • 5
  • 20
EYT’de prim gün sayısı güncellendi! 5000-7200 prim eşitliğiyle 5 yıl erken emeklilik! 4A ile 4B farkı tarih olacak! 1800 gün indirim...

Baran, görüşme sonrası yaptığı açıklamada taleplerinin Bakan Bilgin tarafından olumlu karşılandığını belirterek, işverenlerin sağladıkları istihdama göre emeklilik prim gün sayısında düzenlemeyi içeren bir çalışma içinde oldukları müjdesini paylaştı.