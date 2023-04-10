10 Nisan 2023, Pazartesi
EYT'de prim gün sayısı güncellendi! 5000-7200 prim eşitliğiyle 5 yıl erken emeklilik! 4A ile 4B farkı tarih olacak! 1800 gün indirim...
EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından yeni güncellemeler gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bağ-Kur'lu binlerce çalışanı yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, tüccar, esnafa işverenin sağladıkları istihdama göre emeklilik prim gün sayısını düşürecekleri müjdesini verdi. Küçük esnafın, tüccarın emekliliği için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Hal böyle olunca, emeklilik için detaylar yeniden araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, EYT prim şartı değişti mi, düştü mü? İşte konu hakkında detaylar!
Giriş Tarihi: 10.04.2023 17:36 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 17:36
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