EYT’de prim gün sayısı güncellendi! 5000-7200 prim eşitliğiyle 5 yıl erken emeklilik! 4A ile 4B farkı tarih olacak! 1800 gün indirim...

EYT prim ve gün sayısı için detaylar merak ediliyor. Düzenleme geçtiğimiz günlerde Meclis Genel Kurulu'nda onaylanarak yasalaştı. Bağ-Kur'luların prim gün sayısının eşitlenmesine yönelik talepleri bulunuyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bağ-Kur'lu çalışanlar için prim eşitlemesi için müjdeyi verdi. Peki, prim eşitleme ne zaman devreye girecek? Bağ-Kur prim eşitleme başladı mı? İşte konu hakkında son gelişmeler!