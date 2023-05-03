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Haberler Galeri EYT'de prim eksiğine İHYA YÖNTEMİ AÇIĞA ÇIKTI! Tutarlar değişecek! %21,43 artacak! +740 TL eklenecek! SGK’ya Haziran sonuna kadar...

EYT'de prim eksiğine İHYA YÖNTEMİ AÇIĞA ÇIKTI! Tutarlar değişecek! %21,43 artacak! +740 TL eklenecek! SGK’ya Haziran sonuna kadar...

EYT düzenlemesi ile birlikte milyonlarca kişi ilk etapta emeklilik hayallerine kavuştu. Eksik primi sebebiyle düzenlemeden yaralanamayanlar ise borçlarını tamamlama peşindeler. Doğum ve askerlik borçlanması primlerini tamamlamak için ise Bağ-Kur'lular için ihya yöntemi bulunuyor. Ancak herkes ihya formülünden yaralanamadığı gibi başvuru süresine de dikkat etmek gerekiyor. İhyada tutarlar değişecek. Peki ihya başvurusu ne zaman yapılmalı? Yeni tutarlarla ne kadar ödenecek?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2023 13:11
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EYT’de prim eksiğine İHYA YÖNTEMİ AÇIĞA ÇIKTI! Tutarlar değişecek! 2008-2015-2018-2021… %21,43 artacak! +740 TL eklenecek! SGK’ya Haziran sonuna kadar...

Prim şartını tamamlayamayanlar için ihya formülü çıktı. Prime ihtiyaç duyanlara, dondurulan bu günleri istedikleri tarihte ihya ile yeniden kazanma imkanı da verildi. Esnafında aralarında bulunduğu her prim borcu olan Bağ-Kur'lu ihya yönteminden yararlanamıyor. Ayrıca ihya planlayanlar dikkat etmesi gereken bir başka hususta tarih. Peki ihyada ne kadar ödeniyor? İhya başvuru ne zaman yapılmalı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de prim eksiğine İHYA YÖNTEMİ AÇIĞA ÇIKTI! Tutarlar değişecek! 2008-2015-2018-2021… %21,43 artacak! +740 TL eklenecek! SGK’ya Haziran sonuna kadar...

EYT'lilerin prim eksiğini tamamlama yollarından biri de ihya. Ancak her Bağ-Kur'lu yararlanamadığı gibi, primleri kazanmada da önemli detaylar var. Üstelik asgari ücret için gündeme gelen ara zam bu ödemeyi de yükseltecek. Bu nedenle ihya planlayanların tarihe dikkat etmesi de şart…

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EYT’de prim eksiğine İHYA YÖNTEMİ AÇIĞA ÇIKTI! Tutarlar değişecek! 2008-2015-2018-2021… %21,43 artacak! +740 TL eklenecek! SGK’ya Haziran sonuna kadar...

Prim ve yıl şartını tamamlayan 1.8 milyon EYT'liden 1 milyonunun aylık bağlama işlemi tamamlanırken, eksik primi olanlar da bunu tamamlama peşinde… Doğum ve askerlik borçlanması primleri tamamlamak için en yaygın yol olarak öne çıkarken, Bağ-Kur'lular için 'ihya' formülü de bulunuyor.

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EYT’de prim eksiğine İHYA YÖNTEMİ AÇIĞA ÇIKTI! Tutarlar değişecek! 2008-2015-2018-2021… %21,43 artacak! +740 TL eklenecek! SGK’ya Haziran sonuna kadar...

Ancak her Bağ-Kur'lunun ihya imkanı olmuyor. İhya imkanı olanların da tamamını ödemesi gerekiyor. Ayrıca asgari ücrete önümüzdeki günlerde yapılacak artış da ihya planlayanların başvuru süresine dikkat etmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

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EYT’de prim eksiğine İHYA YÖNTEMİ AÇIĞA ÇIKTI! Tutarlar değişecek! 2008-2015-2018-2021… %21,43 artacak! +740 TL eklenecek! SGK’ya Haziran sonuna kadar...

KİMLER YARARLANABİLİR?

Esnafın da aralarında olduğu Bağ-Kur'lulardan prim borcu bulunanlara 2008, 2015, 2018 ve 2021 yıllarında yapılan düzenlemelerle önemli bir imkan tanındı. Bu düzenlemelerle prim borçları silindi, borçlu döneme ait hizmet süreleri donduruldu.