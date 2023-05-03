HaberlerGaleriEYT'de prim eksiğine İHYA YÖNTEMİ AÇIĞA ÇIKTI! Tutarlar değişecek! %21,43 artacak! +740 TL eklenecek! SGK’ya Haziran sonuna kadar...
EYT'de prim eksiğine İHYA YÖNTEMİ AÇIĞA ÇIKTI! Tutarlar değişecek! %21,43 artacak! +740 TL eklenecek! SGK’ya Haziran sonuna kadar...
EYT düzenlemesi ile birlikte milyonlarca kişi ilk etapta emeklilik hayallerine kavuştu. Eksik primi sebebiyle düzenlemeden yaralanamayanlar ise borçlarını tamamlama peşindeler. Doğum ve askerlik borçlanması primlerini tamamlamak için ise Bağ-Kur'lular için ihya yöntemi bulunuyor. Ancak herkes ihya formülünden yaralanamadığı gibi başvuru süresine de dikkat etmek gerekiyor. İhyada tutarlar değişecek. Peki ihya başvurusu ne zaman yapılmalı? Yeni tutarlarla ne kadar ödenecek?