EYT'de öncelikli grup netleşti! Heybedeki yaş ve prim listesi! 1970-1971-1980-1990 doğumlular dikkat! Askerlik borçlanması, staj...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Diğer yandan milyonlarca vatandaş Kabine Toplantısı'nda Başkan Erdoğan tarafından gelecek açıklamalara kitlendi. Düzenlemeye ilişkin yaş ve prim şartı dahil olmak üzere birçok detay merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ""EYT deyince 8 Eylül 1999'dan önce işe başlamış olanlar. Bunların bazı istisnaları var. Doğum yapmış hanımların, askerlik yapmış olanların borçlanması var." açıklamasında bulundu. İşte, EYT düzenlemesi için son gelişmeler!