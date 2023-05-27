EYT'de kısmi emeklilik tablosu nihayete kavuştu! 2000 sonrası SSK, Bağ-Kur'lu hesapta! Başlangıç geriye çekiliyor! Staj ve çıraklık sigortası...

EYT düzenlemesi sonrasında milyonlarca vatandaş emeklilik hakkı elde ediyor. EYT süreci için başvuruları tamamlananların emeklilik maaşları bağlandı. Düzenleme sonrasında kapsam içinde yer almayanlar yeni formüller için gelişmeleri yakından takip ediyor. Yeni emeklilik sistemi sonrasında kademeli yaş indirimi ile yaş sınırının düşürülmesi gündeme geldi. Diğer yandan kısmi emeklilik için şartlar ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, kısmi emeklilik başvuru şartları neler? Kademeli emeklilik imkanından kimler yararlanacak? İşte kademeli emeklilik için detaylar!