EYT’de EKSİK PRİME 5000 GÜN AYARI YOLDA! 8 Eylül 1999 öncesi SSK’lı 7 YILA DİKKAT! Borçlanma+İhya... 3600 ek gösterge KISKACI! Hangi formülü seçmeliyim?

- Borçlanma ve ihya için başvuranlar ödemeyi ne kadar sürede yapmalı?

Başvurunun yanmaması ve zamsız ödeme yapmak zorunda kalmamak için borçlanmayı ödeme tebligatından itibaren 1, ihyayı da 3 ay içinde ödemek gerekiyor. Eğer depremden etkilenen illerdeyseniz durum farklı.