HaberlerGaleriEYT’de EKSİK PRİME 5000 GÜN AYARI YOLDA! 8 Eylül 1999 öncesi SSK’lı 7 YILA DİKKAT! Borçlanma+İhya... 3600 ek gösterge KISKACI! Hangi formülü seçmeliyim?
EYT’de EKSİK PRİME 5000 GÜN AYARI YOLDA! 8 Eylül 1999 öncesi SSK’lı 7 YILA DİKKAT! Borçlanma+İhya... 3600 ek gösterge KISKACI! Hangi formülü seçmeliyim?
EYT'de sona iyice yaklaşıldı. 28 Şubat'ta Meclis'e gelmesi planlanan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesiyle birlikte 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar, mevcut mevzuattaki prim gün şartlarına tabi olacaklar. Peki nelere dikkat edilmeli? Borçlanma hangi statüde sayılır? EYT'li hangi formülü seçmeli?