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Haberler Galeri EYT'de B takımı oluştu! Tam 5 yıl erken emeklilik müjdesi geldi! SGK 4B'linin sigorta prim gününü geriye çekiyor! 1800 günlük prim indirimi...

EYT'de B takımı oluştu! Tam 5 yıl erken emeklilik müjdesi geldi! SGK 4B'linin sigorta prim gününü geriye çekiyor! 1800 günlük prim indirimi...

Son dönemdeki arama sorgularında, özellikle Bağ-Kur sigortalılarını ilgilendiren bir konu olan prim indirimi hakkında detaylar merak edilmektedir. Yapılan güncel gelişmelere göre, yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur sigortalısı için emeklilik için gereken prim gün sayısı 9000'den 7200'e düşürülecektir. Bu düzenlemeyle birlikte, emeklilik için gerekli prim günleri arasında 5 yıllık bir fark ortadan kalkacaktır. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.08.2023 10:43 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 10:44
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EYT’de B takımı oluştu! 4B’liye tam 5 yıl erken emeklilik müjdesi geldi! SGK 1 milyon kişinin sigorta prim gününü geriye çekiyor! 1800 günlük prim indirimi...

EYT düzenlemesi ile birlikte milyonlarca kişiye emeklilik fırsatı doğarken, gelecek dönemde Bağkur'lular ve kadınlar için düzenlemeler de gündeme gelmiştir. Bağkur'lular için yapılan düzenleme, 1800 gün prim indirimi sağlayarak 5 yıllık süre farkını ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Bu prim düzenlemesi sayesinde erken emeklilik imkanı sunulurken, aynı zamanda yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı alma olanağı da sağlanacaktır. İşte merak edilen detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de B takımı oluştu! 4B’liye tam 5 yıl erken emeklilik müjdesi geldi! SGK 1 milyon kişinin sigorta prim gününü geriye çekiyor! 1800 günlük prim indirimi...

Önümüzdeki dönemde Meclis'e taşınacak yeni emeklilik reformu ile küçük esnafın, çiftçilerin aralarında yer aldığı 1 milyon Bağ-Kur'lunun emeklilik için prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek.

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EYT’de B takımı oluştu! 4B’liye tam 5 yıl erken emeklilik müjdesi geldi! SGK 1 milyon kişinin sigorta prim gününü geriye çekiyor! 1800 günlük prim indirimi...

Kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı, marangoz ve terziler de dahil olmak üzere küçük esnaf 5 yıl daha az primle emekli olabilecek. Bağ-Kur'lunun prim yükü düşecek.

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EYT’de B takımı oluştu! 4B’liye tam 5 yıl erken emeklilik müjdesi geldi! SGK 1 milyon kişinin sigorta prim gününü geriye çekiyor! 1800 günlük prim indirimi...

Kendi hesabına çalışan doktor, eczacı, avukat gibi meslek grupları ile isteğe bağlı prim ödeyenlerin de kapsama alınması bekleniyor.

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EYT’de B takımı oluştu! 4B’liye tam 5 yıl erken emeklilik müjdesi geldi! SGK 1 milyon kişinin sigorta prim gününü geriye çekiyor! 1800 günlük prim indirimi...

KADINLARA PRİM DESTEĞİ

Meclis'e taşınacak bir başka düzenlemeyle ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerine devlet desteği sağlanacak.