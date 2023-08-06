EYT'de B takımı oluştu! Tam 5 yıl erken emeklilik müjdesi geldi! SGK 4B'linin sigorta prim gününü geriye çekiyor! 1800 günlük prim indirimi...

Son dönemdeki arama sorgularında, özellikle Bağ-Kur sigortalılarını ilgilendiren bir konu olan prim indirimi hakkında detaylar merak edilmektedir. Yapılan güncel gelişmelere göre, yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur sigortalısı için emeklilik için gereken prim gün sayısı 9000'den 7200'e düşürülecektir. Bu düzenlemeyle birlikte, emeklilik için gerekli prim günleri arasında 5 yıllık bir fark ortadan kalkacaktır. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...