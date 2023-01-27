EYT yasası için kritik günler! TBMM EYT TAKVİMİ: 2023 EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT Meclis’ten geçti mi? SON DURUM!

Emeklilik işlemleri yapabilmek için çalışanların çıkış belgesi alması gerekiyor. Bunun için de işyerlerine emeklilik için ayrılacaklarına dair bir dilekçe yazmaları gerekiyor. Bu çıkış belgesini alan her EYT'li eğer son işyerinde en az 1 yıldır çalışıyorsa kıdem tazminatını da kazanıyor. Bu yüzden EYT'den emekli olacak her çalışan sigortalıya tazminat ödenecek.