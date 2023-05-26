26 Mayıs 2023, Cuma
EYT, SSK, Bağkur'luya 11. 250 TL taban maaş! Emekli kademeli zam tablosu hesaplandı! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...
Temmuz maaş zammı için hesaplamalar hız kesmeden devam ediyor. Emekli ve memur maaşlarının baştan sona değişeceği maaş zammına refah payı ve seyyanen artışın söz konusu olması bekleniyor. TÜİK tarafından açıklanacak Mayıs ve Haziran enflasyon oranları sonrasında maaşlara yapılacak zam oranı netleşecek. İşte, kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...
Giriş Tarihi: 26.05.2023 07:31 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 10:04
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