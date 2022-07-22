HaberlerGaleriEYT sorunu çözülüyor! 2022'de EYT çıkacak mı? EYT kimleri kapsıyor, şartları neler? EYT yasası ile emeklilik nasıl olacak?
EYT sorunu çözülüyor! 2022'de EYT çıkacak mı? EYT kimleri kapsıyor, şartları neler? EYT yasası ile emeklilik nasıl olacak?
EYT ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emekliliği hak etme koşullarının değiştirilmesiyle ortaya çıkan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorunu çözüme kavuşuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından EYT için komisyon kuruldu. Birçok formül üzerinde çalışmalar sürerken, söz konusu yasa ile emekliliğin nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, 2022'de EYT çıkacak mı? EYT kimleri kapsıyor, şartları neler? EYT yasası ile emeklilik nasıl olacak? İşte son gelişmeler...