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Haberler Galeri EYT sorunu çözülüyor! 2022'de EYT çıkacak mı? EYT kimleri kapsıyor, şartları neler? EYT yasası ile emeklilik nasıl olacak?

EYT sorunu çözülüyor! 2022'de EYT çıkacak mı? EYT kimleri kapsıyor, şartları neler? EYT yasası ile emeklilik nasıl olacak?

EYT ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emekliliği hak etme koşullarının değiştirilmesiyle ortaya çıkan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorunu çözüme kavuşuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından EYT için komisyon kuruldu. Birçok formül üzerinde çalışmalar sürerken, söz konusu yasa ile emekliliğin nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, 2022'de EYT çıkacak mı? EYT kimleri kapsıyor, şartları neler? EYT yasası ile emeklilik nasıl olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.07.2022 12:37
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EYT sorunu çözülüyor! 2022’de EYT çıkacak mı? EYT kimleri kapsıyor, şartları neler? EYT yasası ile emeklilik nasıl olacak?

EYT kimleri kapsıyor, şartları neler? 1999'da emeklilik koşullarında yapılan değişiklikle emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorunu ortaya çıktı. Yaş şartı aranmadan, sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını sağlayıp emekli olmayı talep eden EYT'liler, yeni düzenleme konusunda son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 2022'de EYT çıkacak mı? EYT kimleri kapsıyor, şartları neler? EYT yasası ile emeklilik nasıl olacak? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT sorunu çözülüyor! 2022’de EYT çıkacak mı? EYT kimleri kapsıyor, şartları neler? EYT yasası ile emeklilik nasıl olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'lilerin durumuyla ilgili ilk olarak 4 Temmuz'da "Türkiye'nin her sorunu çözülmesi gereken dosya olarak önümüzde duruyor. Bu, önümüzdeki dosyalardan, çözülecek şeylerden biri." açıklamasını yapmıştı.

Bakan Bilgin'in bu ifadeleri EYT'lileri umutlandırırken, kamuoyu EYT sorunuyla ilgili somut adımlar beklemeye başladı. Sonraki süreçte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde, EYT'lilerin durumuyla ilgili çalışma grubu oluşturuldu.

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EYT sorunu çözülüyor! 2022’de EYT çıkacak mı? EYT kimleri kapsıyor, şartları neler? EYT yasası ile emeklilik nasıl olacak?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kamuoyunda, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlarda istenen yaş koşulunun kademeli olarak düşürülmesi, aylıklarda belirli oranda kesinti yapılarak emeklilik tarihinin öne çekilmesi, erkeklerde 9000, kadınlarda 7200 prim gün sayısını yerine getirenlerde yaş koşulunun aranmaması gibi senaryolar konuşuluyor.

Bu konudaki düzenlemenin yıl sonunda netleşmesi, 2023 yılının ilk ayları itibarıyla yasalaşması bekleniyor.

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EYT sorunu çözülüyor! 2022’de EYT çıkacak mı? EYT kimleri kapsıyor, şartları neler? EYT yasası ile emeklilik nasıl olacak?

EYT SORUNU NASIL ORTAYA ÇIKTI?

1999 yılında yürürlükte olan 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 4447 sayılı Kanunla eklenen geçici 81'inci maddenin (B) bendi ile 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emekliliği hak etme koşulları değiştirildi. Bu tarihten sonra emekliliğe hak kazanmak için sigortalılık süresi ve prim gün sayısının yanında, yaş koşulu da aranmaya başlandı.

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EYT sorunu çözülüyor! 2022’de EYT çıkacak mı? EYT kimleri kapsıyor, şartları neler? EYT yasası ile emeklilik nasıl olacak?

Değişiklikten önce, emekliliğe hak kazanabilmek için sigortalılık süresi ve prim gün sayısındaki koşulların karşılanması yetiyordu. Değişiklik öncesinde kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün koşulunu yerine getirenler emekli olabiliyordu.