19 Haziran 2023, Pazartesi
EYT sonrası İHYA reçetesi belli oldu! 2008 - 2015 - 2018 - 2021 tarihinde onaylandı! Eksik prim tek hamlede kapanacak! 3 ay süreyle...
EYT'lileri yakından ilgilendiren son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Eksik primlerini tamamlamak isteyenler için formüller bulunuyor. İhya bu süreçte öne çıkan maddeler arasında yer alıyor. Ancak burada yapılacak ödeme, asgari ücret üzerinden hesaplanacağı için önümüzdeki ay artacak. Hal böyle olunca,"İhya imkanından kimler yararlanacak? Nelere dikkat edilmeli?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesi sonrasnda kapsam dışında kalanlar süreci yakından takip ediyor. İşte, ihya formülü için detaylar!
Giriş Tarihi: 19.06.2023 11:57
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