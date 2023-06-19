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Haberler Galeri EYT sonrası İHYA reçetesi belli oldu! 2008 - 2015 - 2018 - 2021 tarihinde onaylandı! Eksik prim tek hamlede kapanacak! 3 ay süreyle...

EYT sonrası İHYA reçetesi belli oldu! 2008 - 2015 - 2018 - 2021 tarihinde onaylandı! Eksik prim tek hamlede kapanacak! 3 ay süreyle...

EYT'lileri yakından ilgilendiren son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Eksik primlerini tamamlamak isteyenler için formüller bulunuyor. İhya bu süreçte öne çıkan maddeler arasında yer alıyor. Ancak burada yapılacak ödeme, asgari ücret üzerinden hesaplanacağı için önümüzdeki ay artacak. Hal böyle olunca,"İhya imkanından kimler yararlanacak? Nelere dikkat edilmeli?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesi sonrasnda kapsam dışında kalanlar süreci yakından takip ediyor. İşte, ihya formülü için detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.06.2023 11:57
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EYT sonrası İHYA reçetesi belli oldu! 2008 - 2015 - 2018 - 2021 tarihinde onaylandı! Eksik prim tek hamlede kapanacak! 3 ay süreyle...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sonrasında milyonlarca kişiye emeklilik yolu açıldı. Kapsam dışında kalanlar yeni emeklilik reformu için atılacak adımları bekliyor. 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde önce sigortalı olanlar, artık prim ve yıl şartını tamamlayarak emekli olabiliyor. Eksik primler çalışarak tamamlanabileceği gibi, beklemeden toplu ödeme yolları da var. Bu formüllerin başında ihya geliyor. Temmuz ayında ihya ödeme miktarlarında artış yaşanacak. İşte konu hakkında son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT sonrası İHYA reçetesi belli oldu! 2008 - 2015 - 2018 - 2021 tarihinde onaylandı! Eksik prim tek hamlede kapanacak! 3 ay süreyle...

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) düzenlemesi milyonlara emeklilik yolunu açtı. 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde önce sigortalı olanlar, artık prim ve yıl şartını tamamlayarak emekli olabiliyor. Eksik primler çalışarak tamamlanabileceği gibi, beklemeden toplu ödeme yolları da var. Bunlardan biri de ihya. Ancak ihya için yapılacak ödemeler Temmuz itibariyle artacak. Bu nedenle bu ay bitmeden başvuran avantajlı olacak. Üstelik ödeme için de 3 ay süre olacak. İşte ihya ile ilgili merak edilen soruların yanıtları…

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EYT sonrası İHYA reçetesi belli oldu! 2008 - 2015 - 2018 - 2021 tarihinde onaylandı! Eksik prim tek hamlede kapanacak! 3 ay süreyle...

* Kimler yararlanacak?

Ödenmemiş Bağ-Kur prim borçları için 2008, 2015, 2018 ve 2021 yıllarında çıkarılan düzenlemelerle önemli bir imkan sağlandı. Prim borçları silinirken, bunlara ilişkin hizmet süreleri donduruldu. Sigortalılar eğer Bağ-Kur prim borcu nedeniyle dondurulmuş hizmet süreleri varsa, ihya yaparak bu süreleri kazanabilir.

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EYT sonrası İHYA reçetesi belli oldu! 2008 - 2015 - 2018 - 2021 tarihinde onaylandı! Eksik prim tek hamlede kapanacak! 3 ay süreyle...

* Nasıl hesaplanacak?

İhya edilecek her gün için, en az günlük asgari ücretin yüzde 34.5'i oranında prim ödeniyor. Halen günlük prime esas kazanç alt sınırı 333,60 lira (10.008/30).

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EYT sonrası İHYA reçetesi belli oldu! 2008 - 2015 - 2018 - 2021 tarihinde onaylandı! Eksik prim tek hamlede kapanacak! 3 ay süreyle...

Bu ay bitmeden ihya talebinde bulunan bir kişi, her gün için 115,09 lira (333,60 x % 34.5) lira ödeyecek. 1 aylık ihya için de 3 bin 452 lira 70 kuruş verilecek. Örneğin; 2 yıllık hizmeti dondurulan bir Bağ-Kur'lu bu ay bitmeden ihya için başvurursa günlüğü toplam 230 bin 180 lira ödeyecek.