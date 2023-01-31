EYT PRİM TABLOSU NETLEŞTİ! 1999, 1998, 1997, 1996, 1995 sigorta girişliler... Erkek - Kadın prim gün sayısı kaç olmalı?

EYT prim tablosu netleşti! 2023 yılı içerisinde 2 milyon 250 bine yakın çalışan emekliliği hak edecek. EYT düzenlemesi ile milyonlar emekliliğe kavuşacak. 30 Ocak'ta Meclis'e gelen EYT düzenlemesi, 2 Şubat'ta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Bu hafta içerisinde Genel Kurul'dan geçerek yasalaşması beklenen EYT'de emekli olabilmek için prim şartını tamamlamak gerekiyor. Sigorta girişine göre erkek ve kadın çalışanlar için prim tablosu belli oldu. Peki, EYT'de prim gün sayısı kaç olmalı? İşte sigorta girişine göre o tablo...