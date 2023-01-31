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Haberler Galeri EYT PRİM TABLOSU NETLEŞTİ! 1999, 1998, 1997, 1996, 1995 sigorta girişliler... Erkek - Kadın prim gün sayısı kaç olmalı?

EYT PRİM TABLOSU NETLEŞTİ! 1999, 1998, 1997, 1996, 1995 sigorta girişliler... Erkek - Kadın prim gün sayısı kaç olmalı?

EYT düzenlemesinde son viraja girildi. Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis'e geldi. 2 Şubat'ta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeye başlanacak olan EYT'de prim gün sayısı önemli. Erkek ve kadın çalışanların sigorta girişlerine göre prim gün tablosu netleşti. 1999, 1998, 1997, 1996, 1995 ve diğer sigorta girişlilerin kaç prim gününe ihtiyacı var? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 31.01.2023 09:51
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EYT PRİM TABLOSU NETLEŞTİ! 1999, 1998, 1997, 1996, 1995 sigorta girişliler... Erkek - Kadın prim gün sayısı kaç olmalı?

EYT prim tablosu netleşti! 2023 yılı içerisinde 2 milyon 250 bine yakın çalışan emekliliği hak edecek. EYT düzenlemesi ile milyonlar emekliliğe kavuşacak. 30 Ocak'ta Meclis'e gelen EYT düzenlemesi, 2 Şubat'ta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Bu hafta içerisinde Genel Kurul'dan geçerek yasalaşması beklenen EYT'de emekli olabilmek için prim şartını tamamlamak gerekiyor. Sigorta girişine göre erkek ve kadın çalışanlar için prim tablosu belli oldu. Peki, EYT'de prim gün sayısı kaç olmalı? İşte sigorta girişine göre o tablo...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT PRİM TABLOSU NETLEŞTİ! 1999, 1998, 1997, 1996, 1995 sigorta girişliler... Erkek - Kadın prim gün sayısı kaç olmalı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından teknik çalışması tamamlanan EYT düzenlemesinin bu hafta içerisinde yasalaşması bekleniyor.

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EYT PRİM TABLOSU NETLEŞTİ! 1999, 1998, 1997, 1996, 1995 sigorta girişliler... Erkek - Kadın prim gün sayısı kaç olmalı?

Pazartesi günü TBMM'ye sunulan taslak, 2 Şubat'ta Plan Bütçe Komisyonu'da yasalaşma sürecine girerek görüşmelere açılacak ve Genel Kurul'a gönderilecek. EYT ile emeklilik bekleyen vatandaşların sigorta girişine göre prim gün sayısını tamamlamaları gerekiyor. Bunun haricinde yaş şartı aranmayacak.

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EYT PRİM TABLOSU NETLEŞTİ! 1999, 1998, 1997, 1996, 1995 sigorta girişliler... Erkek - Kadın prim gün sayısı kaç olmalı?

ERKEKLERDE PRİM GÜN SAYISI

Erkeklerde 24 Kasım 1980'e kadar sigortalılık girişi olanlar 5 bin günle emekli olabilecek. Erkek çalışanlar için prim gün sayısı tablodaki gibidir.

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EYT PRİM TABLOSU NETLEŞTİ! 1999, 1998, 1997, 1996, 1995 sigorta girişliler... Erkek - Kadın prim gün sayısı kaç olmalı?

KADINLARDA PRİM GÜN SAYISI

Kadınlarda 24 Mayıs 1985'e kadar sigorta girişi olanlar 5 bin günle emekli olabilecek. Kadın çalışanlar için prim gün sayısı tablodaki gibidir.