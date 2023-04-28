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Haberler Galeri EYT prim - gün sayısı yeni açıklama geldi! 7200 günle 5 yıl erken emeklilik hesabı netleşti! 1999 öncesi SSK, Bağkur'lu için %5 puan...

EYT prim - gün sayısı yeni açıklama geldi! 7200 günle 5 yıl erken emeklilik hesabı netleşti! 1999 öncesi SSK, Bağkur'lu için %5 puan...

EYT düzenlemesi geçtiğimiz aylarda yasalaşarak yürürlüğe girdi. Başvuruları tamamlanan EYT'liler emeklilik hakkı elde edecek. 2 milyon 250 bin vatandaşa emeklilik yolunun açıldığı EYT yasasıyla; SSK'lılarda 5000 – 5975 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranırken, Bağ-Kur'dan emekli olanların 9 bin gün prim ödeyerek emekli olabileceği belirlenmişti. Hal böyle olunca Bağ-Kur'luların primlerin eşitlenmesine yönelik talepleri arttı. Bağ-Kur prim eşitlemesine yönelik detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Bağ-Kur prim eşitlemesine yönelik detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2023 12:19
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EYT prim - gün sayısı yeni açıklama geldi! 7200 günle 5 yıl erken emeklilik hesabı netleşti! 1999 öncesi SSK, Bağkur’lu için %5 puan...

Yeni dönemde emeklilik sistemi hakkında son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Çalışmayı sürdüren EYT'liler için prim indirimi gibi konular masada yer alıyor. Diğer yandan esnafa ilave faiz desteğiyle beraber daha az primle emeklilik fırsatı sunulacak. Peki, Bağkur prim eşitlemesi ne zaman yapılacak? Yeni emeklilik sistemi ne zaman devreye girecek? İşte, düzenleme hakkında detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT prim - gün sayısı yeni açıklama geldi! 7200 günle 5 yıl erken emeklilik hesabı netleşti! 1999 öncesi SSK, Bağkur’lu için %5 puan...

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ÇÖZECEĞİZ"

Taşeron düzenlemesi kapsamında kalan ve kadroya geçmeyi bekleyen işçilerin durumuna da değinen Bilgin, "Çözemediğim bir dosya kaldı. Taşeron işçi meselesi. Asıl işte taşeron olmaz. Bu önümüzde. Önümüzdeki dönemde onu çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

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EYT prim - gün sayısı yeni açıklama geldi! 7200 günle 5 yıl erken emeklilik hesabı netleşti! 1999 öncesi SSK, Bağkur’lu için %5 puan...

ATO Başkanı Gürsel Baran'ın Bağ-Kur'luların emekliliği hak etme koşullarının SSK'lılar ile aynı seviyeye getirilmesi yönünde talebi olduğunu anımsatan Bilgin, şu bilgileri verdi:

"Küçük işletmelerde çalışanlar hem emekçi hem sermayedar. Bu işletmelerin sahipleri için büyük işletmelerin emeklilik şartlarını geçerli sayamayız. Dolayısıyla mikro işletmelerde prim gününü yeniden düzenlemek lazım. Bu da önümüzde. Bütün hazırlıklar bitmiş, ilk fırsatta yapacağımız düzenlemelerden biridir. Esnafımıza, tüccarımıza verdiğimiz sözdür."

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EYT prim - gün sayısı yeni açıklama geldi! 7200 günle 5 yıl erken emeklilik hesabı netleşti! 1999 öncesi SSK, Bağkur’lu için %5 puan...

Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler emekli aylıklarına kavuşurken, çalışmaya devam edenler ikinci maaşın yanı sıra prim avantajı da elde ediyor.

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EYT prim - gün sayısı yeni açıklama geldi! 7200 günle 5 yıl erken emeklilik hesabı netleşti! 1999 öncesi SSK, Bağkur’lu için %5 puan...

Emekli olan özel sektör çalışanlarının primleri yüzde 15'ten 7.5'e inerken, eğer aynı işyerinde devam ediliyor ve 30 gün içinde giriş yapılıyorsa işverenin hissesinde de 5 puanlık indirim uygulanıyor.