HaberlerGaleriEYT prim - gün sayısı yeni açıklama geldi! 7200 günle 5 yıl erken emeklilik hesabı netleşti! 1999 öncesi SSK, Bağkur'lu için %5 puan...
EYT prim - gün sayısı yeni açıklama geldi! 7200 günle 5 yıl erken emeklilik hesabı netleşti! 1999 öncesi SSK, Bağkur'lu için %5 puan...
EYT düzenlemesi geçtiğimiz aylarda yasalaşarak yürürlüğe girdi. Başvuruları tamamlanan EYT'liler emeklilik hakkı elde edecek. 2 milyon 250 bin vatandaşa emeklilik yolunun açıldığı EYT yasasıyla; SSK'lılarda 5000 – 5975 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranırken, Bağ-Kur'dan emekli olanların 9 bin gün prim ödeyerek emekli olabileceği belirlenmişti. Hal böyle olunca Bağ-Kur'luların primlerin eşitlenmesine yönelik talepleri arttı. Bağ-Kur prim eşitlemesine yönelik detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Bağ-Kur prim eşitlemesine yönelik detaylar!