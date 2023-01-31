EYT PRİM GÜN SAYISI 2023 | 1997 sigorta girişli ne zaman emekli olur? 1997 kadın ve erkek EYT prim gün sayısı kaç? 44,45,46,47,48 yaşında...

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini korurken, milyonlarca vatandaşın beklediği düzenleme Meclis'e sunuldu. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler sigortalılık yıl ve prim gün sayısını araştırmaya başladı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "8 Eylül 1999 öncesi şartları sağlayanlar emekli olacak, EYT'de yaş sınırı olmayacak! Prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayan herkes emekli olabilecek." açıklamalarında bulundu. Şimdi ise gözler, "1997 girişli kadın ve erkek ne zaman emekli olacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 1997 girişli erkek ve kadın EYT'de prim gün sayısı hakkında merak edilenler...