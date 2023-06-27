EYT kapısı yeniden ardına kadar açıldı! 45-48-50-51 yaşında emeklilik! 1999-2000-2001-2002 sonrası...

EYT düzenlemesi sonrasında milyonlarca kişi emeklilik hakkı kazanırken, kapsam dışında kalanlar için atılacak adımlar merak ediliyor. Eksik prim tamamlamak için bu süreçte formüller için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Kadınlar ve erkekler için ayrı iki detay ise bu süreçte önplana çıkıyor. Doğum ve askerlik borçlanması ile emeklilik tarihleri öne çekilmiş olacak. İşte, erken emeklilik için tüm gelişmeler!