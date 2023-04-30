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Haberler Galeri EYT kademeli emeklilik yaş tablosu şekillendi! 2008 - 2009 -2010 sigorta girişliler dikkat! 5 yıl erken emekli edecek! 900 gün indirim, 4500 prim günü...

EYT kademeli emeklilik yaş tablosu şekillendi! 2008 - 2009 -2010 sigorta girişliler dikkat! 5 yıl erken emekli edecek! 900 gün indirim, 4500 prim günü...

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardında detaylar netleşti. Milyonlarca vatandaş e-Devlet ve SGK üzerinden başvurularını tamamlayarak emeklilik hayallerine kavuştu. Kapsam dışında kalanlar ise yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında yeni emeklilik reformunun sinyalleri verilmişti. Yeni sistemde kadınların emeklilik yaşının esnetilebileceği ve Bağ-Kur prim eşitlemesi için de adımların atılması bekleniyor. Diğer yandan kademeli emeklilik sistemi de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışmaları arasında yer alıyor. İşte, Bağ-Kur prim eşitlemesi için son detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2023 16:42
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EYT kademeli emeklilik yaş tablosu şekillendi! 2008 - 2009 -2010 sigorta girişliler dikkat! 5 yıl erken emekli edecek! 900 gün indirim, 4500 prim günü...

EYT kademeli emeklilik için ipuçları gelmeye devam ediyor. EYT düzenlemesi sonrasında 4 milyon vatandaş emeklilik hayallerine kavuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik reformu için müjdeyi verdi. Düzenlemede kısmi emeklilik, kadınların yaş şartının indirilmesi ve Bağ-Kur prim eşitlenmesi gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor. Hal böyle olunca, "EYT kademeli emeklilik şartları ne olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanıyor. İşte, emeklilik şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT kademeli emeklilik yaş tablosu şekillendi! 2008 - 2009 -2010 sigorta girişliler dikkat! 5 yıl erken emekli edecek! 900 gün indirim, 4500 prim günü...

YENİ EMEKLİLİK REFORMU GELİYOR

Emeklilikte Yaşa Takılanlar meselesinin çözülmesinin ardından, Bağ-Kur'lu çalışanların 9.000 prim günü ile emeklilik şartının tıpkı SGK'lılar gibi 7.200 güne düşürülmesi için çalışmalar başlamıştı.

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EYT kademeli emeklilik yaş tablosu şekillendi! 2008 - 2009 -2010 sigorta girişliler dikkat! 5 yıl erken emekli edecek! 900 gün indirim, 4500 prim günü...

Başkan Erdoğan yeni bir emeklilik reformu için müjde verdi. Buna göre Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi hayata geçirilecek.

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EYT kademeli emeklilik yaş tablosu şekillendi! 2008 - 2009 -2010 sigorta girişliler dikkat! 5 yıl erken emekli edecek! 900 gün indirim, 4500 prim günü...

Kadınlarda anne olma, çocuk sayısı gibi kriterler emeklilik yaşını öne çekecek.

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EYT kademeli emeklilik yaş tablosu şekillendi! 2008 - 2009 -2010 sigorta girişliler dikkat! 5 yıl erken emekli edecek! 900 gün indirim, 4500 prim günü...

KADINLARDA EMEKLİLİK YAŞI DÜŞÜYOR

Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birinin devlet tarafından karşılanacağı açıklandı.