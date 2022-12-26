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Haberler Galeri EYT için nihai AS takım netleşti! Yaş ve prim skalası açığa çıktı! 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası kritik detay! Staj için son nokta koyuldu! 5.000 ve 7.200 prim günü...

EYT için nihai AS takım netleşti! Yaş ve prim skalası açığa çıktı! 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası kritik detay! Staj için son nokta koyuldu! 5.000 ve 7.200 prim günü...

EYT düzenlemesi için son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gözler Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan tarafından gelecek açıklamalara çevrildi. Düzenlemeyi bekleyen milyonlarca EYT'li yaş ve prim konusunda gelecek açıklamaları bekliyordu. 8 Eylül 1999 öncesi şartlara dönüldüğünde SSK'lılarda 5000, Bağ- Kur'lular ve memurlarda da kadınsa 7200, erkekse 9000 prim günü tamamlamak gerekiyor. Hizmet şartı ise kadın ve erkeklerde farklı olurken, konu hakkında detaylar netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemenin nihai kararı Ocak ayında duyurulabileceğini ifade etti. İşte, Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2022 18:37 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 18:37
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EYT için nihai AS takım netleşti! Yaş ve prim skalası açığa çıktı! 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası kritik detay! Staj için son nokta koyuldu! 5.000 ve 7.200 prim günü...

SON DAKİKA! Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için son aşamaya gelindi. Düzenlemenin kısa süre içerisinde nihayete ermesi bekleniyor. Milyonlarca vatandaş bugün yapılacak Kabine toplantısına kitlenmiş durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenleme hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin "Staj bir mağduriyet konusu değil. Staj bir eğitim. İş akdi stajla başlamıyor. Dolayısıyla EYT onu kapsamıyor." ifadelerini kullandı. İşte, EYT düzenlemesi için gelinen son aşama ve detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT için nihai AS takım netleşti! Yaş ve prim skalası açığa çıktı! 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası kritik detay! Staj için son nokta koyuldu! 5.000 ve 7.200 prim günü...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bu yılın son toplantısını yapacak.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, toplantıda, EYT çalışması hakkında bilgilendirme yapacak.

Düzenlemenin detaylarının Başkan Erdoğan tarafından bugünkü toplantıdan sonra ya da bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

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EYT için nihai AS takım netleşti! Yaş ve prim skalası açığa çıktı! 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası kritik detay! Staj için son nokta koyuldu! 5.000 ve 7.200 prim günü...

3600 GÜN YETER MI?

EYT düzenlemesinde en çok merak edilen konu, yaş sınırı konusu.

Bir yaş sınırı getirilip getirilmeyeceği henüz netleşmedi. Bakan Bilgin de bu konuda "Toplam tabloyu gördükten sonra yaş sınırına karar verilecek" dedi.

Bu nedenle yaş konusu ancak düzenleme açıklanınca belli olacak.

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EYT için nihai AS takım netleşti! Yaş ve prim skalası açığa çıktı! 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası kritik detay! Staj için son nokta koyuldu! 5.000 ve 7.200 prim günü...

Emeklilik şartları konusunda yapılan açıklamalar ise EYT düzenlemesinde 8 Eylül öncesi prim ve hizmet süresi şartlarına dokunulmayacağı yönünde.

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EYT için nihai AS takım netleşti! Yaş ve prim skalası açığa çıktı! 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası kritik detay! Staj için son nokta koyuldu! 5.000 ve 7.200 prim günü...

8 Eylül 1999 öncesi şartlara dönüldüğünde SSK'lılarda 5000, Bağ- Kur'lular ve memurlarda da kadınsa 7200, erkekse 9000 prim günü tamamlamak gerekiyor.