HaberlerGaleriEYT için çember daraldı! Türkiye modeli netleşiyor: 51,52,53,54 yaşındakiler için kritik tarih! Bağ-Kur'luya 7.200 ile 9.000 prim günü...
EYT için çember daraldı! Türkiye modeli netleşiyor: 51,52,53,54 yaşındakiler için kritik tarih! Bağ-Kur'luya 7.200 ile 9.000 prim günü...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 3600 ek göstergenin çözüme bağlanmasının ardından EYT için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi için masada tek formül bulunduğunu açıkladı. Düzenlemede çözüm için dikkat çeken detaylar öne çıktı. Emeklilik için kapsam ise gündemin ilk sırasında yer alıyor. Peki, EYT için öne çıkan formül hangisi? Düzenleme ne zaman devreye girecek?