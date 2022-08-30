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Haberler Galeri EYT için çember daraldı! Türkiye modeli netleşiyor: 51,52,53,54 yaşındakiler için kritik tarih! Bağ-Kur'luya 7.200 ile 9.000 prim günü...

EYT için çember daraldı! Türkiye modeli netleşiyor: 51,52,53,54 yaşındakiler için kritik tarih! Bağ-Kur'luya 7.200 ile 9.000 prim günü...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 3600 ek göstergenin çözüme bağlanmasının ardından EYT için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi için masada tek formül bulunduğunu açıkladı. Düzenlemede çözüm için dikkat çeken detaylar öne çıktı. Emeklilik için kapsam ise gündemin ilk sırasında yer alıyor. Peki, EYT için öne çıkan formül hangisi? Düzenleme ne zaman devreye girecek?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.08.2022 15:47
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EYT için çember daraldı! Türkiye modeli netleşiyor: 51,52,53,54 yaşındakiler için kritik tarih! Bağ-Kur’luya 7.200 ile 9.000 prim günü...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. 2022 yılı sona ermeden yasalaşması beklenen düzenleme için bir çok formül ortaya atılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya son noktayı koydu. Bakan Bilgin, masada sadece tek formül olduğunu açıkladı. Düzenlemenin yasalaşmasını bekleyenler ise formül için detayları ve kapsamı merak ediyor. İşte, EYT düzenlemesinde son durum...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT için çember daraldı! Türkiye modeli netleşiyor: 51,52,53,54 yaşındakiler için kritik tarih! Bağ-Kur’luya 7.200 ile 9.000 prim günü...

YAŞ VE PRİM ÖN PLANDA!

Ekonomi yazarı Faruk Erdem'in haberine göre yeni çözümde yaş ve prim kriterleri ön planda. Buna göre, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış yıl ve prim şartını tamamlamış olanların bekleyeceği yaş şartıyla ilgili bir indirim ya da belli bir yaş kriteri belirlenmesi söz konusu olabilecek.

Kadınlar için 7200 gün ve erkekler için 9 bin gün prim tamamlamış olanlar açısından ise bir yaş avantajı sağlanması da söz konusu olabilecek.

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EYT için çember daraldı! Türkiye modeli netleşiyor: 51,52,53,54 yaşındakiler için kritik tarih! Bağ-Kur’luya 7.200 ile 9.000 prim günü...

BAKAN NEBATİ: ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine yanıt verdi:

Sizin de çok iyi bildiğiniz üzere EYT ve öğretmenlerimiz konusunda da ilgili bakanlıklarımızla koordineli çalışmalarımız uzun süredir devam ediyor. Anlaşılan bizi yakından takip ediyorsunuz. Bizi izlemeye devam edin"

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EYT için çember daraldı! Türkiye modeli netleşiyor: 51,52,53,54 yaşındakiler için kritik tarih! Bağ-Kur’luya 7.200 ile 9.000 prim günü...

MASADA SADECE BİR TANE FORMÜL VAR!

Şu an masada sadece bir tane EYT formülünün olduğunu belirten Bakan Bilgin, "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor. Bu doğru değil." ifadelerini kullandı.

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EYT için çember daraldı! Türkiye modeli netleşiyor: 51,52,53,54 yaşındakiler için kritik tarih! Bağ-Kur’luya 7.200 ile 9.000 prim günü...

Bakan Bilgin, "Şu an masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Hollanda ve Almanya modelleri masada değil" şeklinde konuştu. Daha önce de Türkiye modeli üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.