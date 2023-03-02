HaberlerGaleriEYT Emeklilik Başvurusu E-DEVLET | Başladı mı, ne zaman? "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesi" nasıl alınır? A'dan Z'ye BAŞVURU ADIMLARI
EYT Emeklilik Başvurusu E-DEVLET | Başladı mı, ne zaman? "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesi" nasıl alınır? A'dan Z'ye BAŞVURU ADIMLARI
EYT yasası nihayete kavuşurken emeklilik hakkı kazanan milyonlarca çalışan sürecin nasıl ilerleyeceğini öğrenmeye çalışıyor. EYT başvurusu sürecinin başlayıp başlamadığı araştırılıyor. Yasa Resmi Gazete'de yayımlandığı andan itibaren geçerli olacak ve başvuru süreci başlayacak. Peki EYT emeklilik başvurusu e-Devlet'ten nasıl yapılır?