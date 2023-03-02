02 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri EYT Emeklilik Başvurusu E-DEVLET | Başladı mı, ne zaman? "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesi" nasıl alınır? A'dan Z'ye BAŞVURU ADIMLARI

EYT Emeklilik Başvurusu E-DEVLET | Başladı mı, ne zaman? "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesi" nasıl alınır? A'dan Z'ye BAŞVURU ADIMLARI

EYT yasası nihayete kavuşurken emeklilik hakkı kazanan milyonlarca çalışan sürecin nasıl ilerleyeceğini öğrenmeye çalışıyor. EYT başvurusu sürecinin başlayıp başlamadığı araştırılıyor. Yasa Resmi Gazete'de yayımlandığı andan itibaren geçerli olacak ve başvuru süreci başlayacak. Peki EYT emeklilik başvurusu e-Devlet'ten nasıl yapılır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.03.2023 09:47 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 09:47
  • 1
  • 18
EYT Emeklilik Başvurusu E-DEVLET | Başladı mı, ne zaman? Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesi nasıl alınır? A’dan Z’ye BAŞVURU ADIMLARI

Milyonlarca vatandaş EYT yasasının detaylarını araştırıyor. Meclis'ten geçen düzenlemeyle emekli olan vatandaşlar başvuru sürecinin başlaması için Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyor. Hak sahipleri SGK ve e-Devlet'ten başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki emeklilik e-Devlet başvurusu nasıl yapılır? İşte A'dan Z'ye EYT başvuru adımları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
EYT Emeklilik Başvurusu E-DEVLET | Başladı mı, ne zaman? Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesi nasıl alınır? A’dan Z’ye BAŞVURU ADIMLARI

EYT BAŞVURU TAKVİMİ

Emeklilik başvuruları ise EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra başlayacak. SSK'lılar ve Bağ-Kur'lular başvuruları e-Devlet'ten ya da SGK'dan yapılabilecek.

  • 3
  • 18
EYT Emeklilik Başvurusu E-DEVLET | Başladı mı, ne zaman? Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesi nasıl alınır? A’dan Z’ye BAŞVURU ADIMLARI

Memurlar ise emeklilik başvurusunu Hizmet Takip Platformu (HİTAP) üzerinden gerçekleştirebilecek. Emekli aylıkları başvuruların yapıldığı tarihi izleyen aydan itibaren başlıyor.

  • 4
  • 18
EYT Emeklilik Başvurusu E-DEVLET | Başladı mı, ne zaman? Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesi nasıl alınır? A’dan Z’ye BAŞVURU ADIMLARI

Mart ayında başvuranların emekli aylıkları 1 Nisan'dan itibaren hesaplanacak. Şartları henüz yerine getirmemiş olan kişiler ise koşulları tamamladıkları tarihten itibaren emeklilik dilekçesi verecek.

  • 5
  • 18
EYT Emeklilik Başvurusu E-DEVLET | Başladı mı, ne zaman? Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesi nasıl alınır? A’dan Z’ye BAŞVURU ADIMLARI

Onların maaşı da dilekçeyi izleyen ay başından itibaren hesaplanmaya başlanacak.