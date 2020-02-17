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EYT bu hafta Meclis’e gelecek mi? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum nedir? EYT son dakika çıkacak mı?

Binlerce kişi tarafından araştırılan EYT son durum nedir? EYT son dakika çıkacak mı sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar son duruma ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta komisyonlarda birçok önemli konunun görüşülmesi bekleniyor. Yıllardır düzenleme bekleyen ve emekli olmak isteyen binlerce kişi de EYT Meclis'e gelecek mi sorusunu araştırıyor. İşte, bu haftaki Meclis gündemi ve EYT son dakika gelişmeleri!

Giriş Tarihi: 17.02.2020 12:06 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 12:14
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EYT bu hafta Meclis’e gelecek mi? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum nedir? EYT son dakika çıkacak mı?
EYT bu hafta Meclis’e gelecek mi? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum nedir? EYT son dakika çıkacak mı?

EYT bu hafta Meclis'e gelecek mi? Kamuoyunda yıllardır EYT olarak bilinen Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. EYT son dakika çıkacak mı sorusuna yanıt aranıyor. TBMM Genel Kurulu ile komisyonlar, bu hafta birçok önemli konuyu ele alacak. Aylardır beklenen EYT, genel af, 3600 ek gösterge ve taşeron düzenlemelerinin görüşülüp görüşülmeyeceği de araştırılıyor. Peki, EYT Meclis'e gelecek mi? İşte, EYT son dakika gelişmeleri!

EYT SON DURUM NEDİR?

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EYT bu hafta Meclis’e gelecek mi? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum nedir? EYT son dakika çıkacak mı?
EYT bu hafta Meclis’e gelecek mi? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum nedir? EYT son dakika çıkacak mı?

BAKAN SELÇUK'TAN EYT AÇIKLAMASI

Konuyu etraflıca inceledik ve birden fazla alternatif üzerinden çalışıp maliyetleri çıkardık. Yüksek maliyetinin yanı sıra sosyal güvenlik reformundan bir geri dönüşü ifade ettiği için ilke olarak da karşıyız. Reformu geriye döndürmek aktüeryal dengenin bozulması demek" dedi.

EYT bekleyenlerin yaş ortalamasının 48 olduğunu belirten Bakan Selçuk, bu yaşta emekli olunamayacağını söyledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'in canlı yayın konuğu oldu. Bakan Selçuk, programda EYT konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, şunları söyledi: "Bizim tabirimizle, emeklilikte yaşı tutmayanlar. Biz bu kavramı kullanmayı tercih ediyoruz. EYT tabii kolay bir konu değil.

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EYT bu hafta Meclis’e gelecek mi? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum nedir? EYT son dakika çıkacak mı?
EYT bu hafta Meclis’e gelecek mi? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum nedir? EYT son dakika çıkacak mı?

EYT YASASI ÇIKACAK MI?

Emeklilikte Yaşa Takılanların istedikleri düzenlemelerin bu yıl bitmeden uzlaşı sağlanması halinde 2020 yılı içerisinde çıkması bekleniyor. İlk somut adımın atılmasının ardından hükümetin gündemine giren konu toplum tarafından bir çok kesimin takip ettiği bir konu oldu.

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EYT bu hafta Meclis’e gelecek mi? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum nedir? EYT son dakika çıkacak mı?
EYT bu hafta Meclis’e gelecek mi? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum nedir? EYT son dakika çıkacak mı?

EYT ÇIKARSA KİMLER YARARLANACAK?

EYT kanunun Meclis'te görüşülmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması durumunda 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı girişi bulunan kişileri kapsayacağı belirtiliyor. 1999'da yürürlüğe alınan 4447 sayılı Kanun ile emeklilik yaşı kadın sigortalılıklarda 58, erkek sigortalılarda ise 60 olarak belirlenmişti. Emeklilik için prim gün sayısı da 7 bine çıkartılmıştı. Bu yüzden de EYT kanunu çıkarsa 8 Eylül 1999 öncesinde işe başlayan sigortalılar, kanunun kapsamında bulunacak.

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EYT bu hafta Meclis’e gelecek mi? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum nedir? EYT son dakika çıkacak mı?
EYT bu hafta Meclis’e gelecek mi? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum nedir? EYT son dakika çıkacak mı?

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

Şu anki sisteme göre, primini dolduran bir emekli adayı, emeklilik yaşını beklemek zorunda. Bununla ilgili, şimdiye kadar 3 kıstas belirlenmişti. SSK'lıda 8 Eylül 1999'a kadar emeklilik için iki şart vardı. Finlandiya'da Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödemek şartı ile maaşı eski durumuna getirme imkanı da var.