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EYT bu hafta Meclis’e gelecek mi? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum nedir? EYT son dakika çıkacak mı?
Binlerce kişi tarafından araştırılan EYT son durum nedir? EYT son dakika çıkacak mı sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar son duruma ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta komisyonlarda birçok önemli konunun görüşülmesi bekleniyor. Yıllardır düzenleme bekleyen ve emekli olmak isteyen binlerce kişi de EYT Meclis'e gelecek mi sorusunu araştırıyor. İşte, bu haftaki Meclis gündemi ve EYT son dakika gelişmeleri!
Giriş Tarihi: 17.02.2020 12:06 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 12:14
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EYT bu hafta Meclis’e gelecek mi? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum nedir? EYT son dakika çıkacak mı?
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EYT bu hafta Meclis’e gelecek mi? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum nedir? EYT son dakika çıkacak mı?
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EYT bu hafta Meclis’e gelecek mi? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum nedir? EYT son dakika çıkacak mı?
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EYT bu hafta Meclis’e gelecek mi? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum nedir? EYT son dakika çıkacak mı?
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EYT bu hafta Meclis’e gelecek mi? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum nedir? EYT son dakika çıkacak mı?